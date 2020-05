Gerade erst hat sich Schlagerstar Michael Wendler verlobt. Nun ist der 47-Jährige geschieden. Aber keine Sorge! Zwischen ihm und seiner Verlobten Laura Müller läuft es weiterhin gut, vielleicht sogar noch besser.

Der Wendler ist nun aber endlich offiziell von Ex-Frau Claudia Norberg geschieden.

Michael Wendler gibt Scheidung bekannt

“‘Pressemitteilung’ Endlich geschieden! Das Scheidungsgericht in den USA hat am 13. Mai 2020 die Ehe zwischen mir und meiner Ex geschieden”, verkündete der Wendler am 16. Mai in den frühen Morgenstunden in seiner Instagram-Story. Nun scheint seiner zukünftigen Ehe mit der 19-jährigen Laura Müller wohl nichts mehr im Weg zu stehen. Die beiden hatten sich im April offiziell verlobt.

Seit 2009 waren Michael und Claudia Norberg verheiratet. Bereits sieben Jahre zuvor blickte ihre gemeinsame Tochter Adeline das Licht der Welt. Die Familie lebte im US-amerikanischen Florida. Doch 2018 trennten sich der Wendler und Norberg. Seit 2018 ist der Sänger mit der 19-jährigen Influencerin Laura Müller zusammen. Noch heuer wollen sie sich in Las Vegas das Jawort geben.

“Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet” ab 26. Mai

Die Hochzeitsvorbereitungen und die Hochzeit selbst können Fans von Laura und Michael auf TVNOW und später auch auf RTL und VOX mitverfolgen. Die Doku “Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet” wird ab 26. Mai ausgestrahlt.