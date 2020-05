View this post on Instagram

Leider ist unsere Zeit bei @letsdance jetzt vorbei, aber ich bin sehr stolz auf dich @lauramuellerofficial und unsere Reise! Du hast dich wahnsinnig weiterentwickelt und dich jetzt nochmal mit 2 super Tänzen verabschiedet! Genieß die Zeit, denn schon sehr bald geht's wieder ins Training für unseren Tanz im Finale! ✌💃🏽😉😘 Freue mich drauf!🤗 #letsdance #lauramüller #goodtimes #proudofyou #team