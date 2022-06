Es ist der nächste große Schritt in einer Beziehung: Zusammenziehen. Aber wann ist man als Paar wirklich bereit, diesen Schritt gemeinsam zu gehen? An diesen fünf Anzeichen merkt ihr, dass der Zeitpunkt dafür langsam gekommen ist.

Daran merkt ihr, dass die Zeit reif ist…

Zusammenziehen: 5 Anzeichen, dass ihr bereit seid

Eine gemeinsame Wohnung schweißt euch in einer Beziehung noch enger zusammen – ein guter Grund also, das Zusammenleben irgendwann wirklich anzugehen. An diesen Zeichen erkennt ihr, dass ihr so weit seid.

1. Ihr kennt eure Gewohnheiten

Ihr wart schon gemeinsam im Urlaub und habt schon viele Nächte beim anderen verbracht, daher wisst ihr schon, ob eure Gewohnheiten miteinander kompatibel sind. Als Paar müsst ihr bereit sein, euren Alltag miteinander zu teilen. Falls ihr euch noch nicht sicher seid, dann verbringt mehrere Tage miteinander und schaut, ob ihr euch schon bei jeder Kleinigkeit in die Haare kriegt. Wenn das nicht der Fall ist, dann steht euch als Liebespaar nicht mehr viel im Weg.

2. Probleme könnt ihr gemeinsam lösen

Mit Problemen müssen wir uns alle auseinandersetzen. Meist kommen die leider ganz unvorhergesehen. Gerade in einer gemeinsamen Wohnung, wenn zum Beispiel etwas kaputtgeht. Vielleicht musstet ihr das in der Vergangenheit schon. Im Fall einer gemeinsamen Wohnung packt ihr jedoch am besten gemeinsam an. Aber ihr müsst beide dazu bereit sein, das Problem zusammen anzugehen. Denn in einer Partnerschaft ist es wichtig, dass jeder bereit ist an einer funktionierenden Beziehung zu arbeiten. Nur so vermeidet ihr Frust.

3. Ihr habt kein Problem über Geld zu sprechen

Gerade bevor man zusammenzieht, sollte man ein Bild davon haben, wie das Gegenüber mit Geld umgeht. Denn oft ist Geld der Hauptstreitpunkt in Beziehungen. Bevor ihr also zusammenzieht, solltet ihr deshalb vorher abklären, wie ihr euch die Kosten aufteilen wollt. Sei es bei der Miete oder bei sonstigen Investitionen in das neue gemeinsame Heim.

4. Ihr seid beide unabhängig voneinander

Ein eigenes Leben zu haben, macht die Beziehung umso interessanter. Die totale Abhängigkeit vom Partner oder der Partnerin – emotional oder finanziell – schafft ein Ungleichgewicht, das eurem Verhältnis nicht guttun wird. Vor allem dann nicht, wenn ihr zusammenwohnt. Jeder von euch beiden muss also sein eigenes Leben führen und eigenen Interessen und Hobbys nachgehen, bevor man zusammenzieht.

5. Ihr wollt euch Zeit füreinander nehmen

Eine enge Bindung könnt ihr nur dann aufrechterhalten, wenn ihr bereit seid, auch Zeit zu investieren. Nichts ist wichtiger als das. Dafür müsst ihr euch aber gezielt die Zeit nehmen wollen. Denn nach dem Zusammenziehen kann es gut einmal passieren, dass der Alltag Überhand nimmt. Gleichzeitig müsst ihr einsehen können, dass die Wohnung auch ein Rückzugsort ist, an dem jeder mal für sich allein sein kann.