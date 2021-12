Ach, wie schön ist bitte die Zeit rund um Weihnachten?! Da bekommen wir doch glatt Lust, mit dem Weihnachtsschmuck um die Wette zu leuchten. Und wie ginge das cooler als mit den neuen Metallic-Pants! Das metallische Finish ist auf Instagram gerade mega angesagt. Und diese vier Streetstyle-Fashionistas zeigen uns wie es geht.

Mit auffälligen Hosen im Metallic-Look bringen wir jetzt die Straßen zum Glühen.

1. Im lässigen Athleisure Style

Wer es etwas lässiger mag, greift zu Strahle-Hosen in der Jogging-Variante. Dazu stylen wir wie diese Streetstyle-Sirene coole Sneakers und einen Blazer als elegantes Warm-up. Fortgeschrittene tragen zu der metallic Hose auch ein Top in metallic-Optik.

2. Im Rocker-Chic

Die in LA lebende Französin Jen Azoulay sorgt mit ihrer goldenen Metallic Hose kombiniert mit einem rockigen T-Shirt für mehr Lässigkeit. Bei dem Hard-Rock Top ist es dann auch voll ok, der dekadenten Hose mit High-Heels eins draufzusetzen. Wintertauglich wird der L.A.-Look mit einer coolen Puffer-Jacket und Ankle-Boots.

3. Space Girls meets Hippie

Das Kopenhagener It-Girl Anna Winck dresst ihre grüne Metallic-Hose zum Hippie-Look. Wir finden eine tolle Wahl, um das auffällige Statement-Piece alltagstauglich zu machen.

4. Metallic-Pants im Stilbruch

Emili Sindlev gilt als Pippi-Langstrumpf unter den Skandi-Girls. Ihr Look ist niemals Basic oder Off-Colour. Und auch bei diesem Outfit bekennt sie Farbe. Die rosafarbenen Shine-Pants kombiniert sie im Stilbruch mit einer roten Strickweste. Das stylishe Finish gelingt ihr mit roten Heels und auffälligem Metallic-Schmuck.

5. Im Business-Look

Wer es etwas eleganter mag, greift wie Laura Wills von thefashionbugblog zu Metallic-Pants in Silber. Ein gestrickter Oversize-Pulli und Farbtöne in Weiß und Schwarz unterstreichen den winterlichen Look.