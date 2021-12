Für mehr Nachhaltigkeit hat sich McDonald‘s in China etwas besonderes einfallen lassen. In einer Filiale in Guangdong wurden jetzt Heimtrainer installiert. Im Netz geht derzeit das Video einer strampelnden Kundin viral.

Kunden können dadurch ihr Smartphone durch selbst gewonnene Energie aufladen.

Bei McDonald’s in China gibt es jetzt Hometrainer

Bereits seit vielen Jahren arbeitet der Fastfood-Riese McDonald’s an seinem Image. Neues Design, Veggie-Produkte, mehr Nachhaltigkeit…das Unternehmen tut alles um seinen schlechten Ruf loszuwerden. Jetzt geht der Konzern aber sogar noch einen Schritt weiter. In einem Restaurant in der chinesischen Provinz Guangdong gibt es nun nämlich Tische mit integrierten Laufrädern.

Wer jetzt denkt, die Fastfood-Kette möchte lediglich mehr Menschen dazu bewegen, sich sportlich zu betätigen, der irrt. Zumindest ist das nicht die einzige Intention. Vielmehr gehe es um Umwelt und Nachhaltigkeit.

Wie McDonald‘s China in einer Mitteilung anlässlich der Eröffnung einer neuen Filiale in der südlichen Provinz Guangdong bekanntgegeben hat, sollen die Räder einen kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Lebensstil fördern. Die Fahrräder sind aus recyceltem Plastik und sind vor allem für das Laden von technischen Geräten gedacht, da durch das Treten Elektrizität generiert wird. Kundinnen und Kunden können dadurch beispielsweise während dem Essen ihr Smartphone aufladen.

Radelnde Kundin geht viral

In den letzten Tagen ging dann ein TikTok-Clip einer Kundin viral. In dem Video ist zu sehen, wie eine junge Frau radelt, während sie einen Burger verdrückt und einen Softdrink zu sich nimmt. Der kurze Clip wurde bereits über 37 Millionen Mal angeschaut. „Ich liebe diese Idee“, schrieb ein User dazu.

Wie McDonald´s China dem „Business Insider“ verriet, gibt es derzeit zehn solcher „Green Charging Bikes“ in zwei Filialen in Guangdong und Shanghai. Ob noch mehr Filialen nachziehen und wir auch hierzulande bald im McDonald’s radeln werden, ist derzeit nicht bekannt.