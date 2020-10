Tschechien hat aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Ab Mittwoch darf die Bevölkerung nachts nicht mehr ihre Häuser verlassen.

Die bisherigen Maßnahmen in Österreichs Nachbarland hätten nur wenig Wirkung gezeigt, erklärte Gesundheitsminister Roman Prymula.

Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr

Tschechien verhängt eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, gilt sie ab Mittwoch bis zum 3. November. Ausnahmen gibt es demnach unter anderem für Arbeitswege und den Besuch von Familienangehörigen. Zudem sehen die neuen Regelungen im Kampf gegen die Virusausbreitung vor, dass die unter schon geltenden Auflagen weiterhin geöffnete Einzelhandelsgeschäfte künftig um 20 Uhr sowie den ganzen Sonntag schließen müssen. Hiervon befreit sind unter anderem Tankstellen und Apotheken.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in dem europäischen Land insgesamt 263.572 Corona-Infektionen und 2.337 Todesfälle registriert. Eine weitere Maßnahme sieht vor, dass die noch geöffneten Geschäfte wie Supermärkte an Sonntagen schließen müssen. Bereits seit eineinhalb Wochen sind die Menschen im Nachbarland aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Es gibt aber zahlreiche Ausnahmen von den Ausgangsbeschränkungen wie den Weg zur Arbeit, Sport und Einkaufen. In Tschechien gilt seit Anfang Oktober der Notstand. Dieser ermöglicht es der Regierung, die Bürgerrechte einzuschränken.

Tschechien besonders stark von Corona-Pandemie betroffen

Tschechien ist momentan sehr stark von der Pandemie betroffen. Innerhalb von 14 Tagen steckten sich nach Angaben der EU-Gesundheitsagentur ECDC statistisch 1284,4 Menschen je 100.000 Einwohner an. Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner.

Quelle: reuters