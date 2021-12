Fans aufgepasst: Die Hemsworth-Brüder hat es über die Feiertage nach Österreich verschlagen! Die Australier verbringen derzeit ihren Urlaub im Kalten. Wer Chris und Liam also mal „ganz zufällig“ über den Weg laufen möchte, sollte sich jetzt auf ins Ländle – also Vorarlberg – machen. Dort scheinen die Schauspieler gerade mächtig viel Spaß im Schnee zu haben.

Die Weltstars gönnen sich einen Skiurlaub am Arlberg.

Hemsworth-Brüder im Österreich-Urlaub

Während so manch einer der Kälte entkommen möchte und die Feiertage deshalb auf einer sonnigen Insel verbringt, scheint es australische Celebrities wohl eher in die Kälte zu ziehen. So wurde nun „Thor“-Darsteller Chris Hemsworth mit seiner Frau Elsa Pataky und den Kindern India, Sasha und Tristan auf den Pisten von Lech in Vorarlberg gesichtet.

Auch sein Bruder Liam Hemsworth und dessen Freundin Gabriella sind mit von der Partie. Die berühmte Familie postete auf Instagram bereits viele Bilder und Videos, die zeigen, wie sehr sie den Winter in Österreich genießen. Jede Menge Action ist da natürlich inklusive – also ganz im Hemsworth-Stil. Fast unbemerkt mischte sich Liam unter die Skifahrer in Lech am Arlberg.

„Merry Christmas from one mountain shredder to another! 🤙🏂“, schrieb Liam zu seinem Post.

Schneespaß in Lech am Arlberg

Während Liam sportlich am Snowboard unterwegs ist, genießt Chris die Zeit mit seinen Kids. Denn wie sein Video beweist, wissen die Australier auch tatsächlich, wie man sich im Schnee vergnügt. Der Sohn des „Thor“-Darstellers wünschte sich offenbar zu fliegen und Papa Chris erfüllte ihm diesen Wunsch natürlich sofort. Dazu schreibt der Avengers-Held noch: „Gern geschehen, mein Sohn #träumewerdenwahr.“

Na, wenn das nicht nach jeder Menge Spaß aussieht. An dieser Stelle bleibt uns allen Fans der Hotties nur noch zu raten: Auf ins Ländle!!!