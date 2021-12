Kanye West lässt offenbar nicht locker: Der US-Rapper soll nun ein Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite von Kim Kardashians Anwesen gekauft haben. Was wohl seine Ex davon hält?

Er soll die Villa gekauft haben, um näher bei seinen Kindern zu wohnen.

Kanye West kauft Haus neben Kim Kardashians Anwesen

Aus den Augen, aus dem Sinn – heißt es! Und nach einer Trennung ist das oftmals tatsächlich keine so schlechte Idee. Aber Kanye West sieht das wohl ganz anders. Der US-Rapper hat nun laut britischer „Daily Mail“ eine Villa gegenüber von Kim Kardashians Anwesen gekauft.

Nach der Trennung ist der Musiker aus der gemeinsamen Villa im Los Angeles County ausgezogen. Seitdem gehört das Haus Kim alleine. Um wohl trotzdem nah bei seinen Kindern zu sein, soll er nun ein Haus ganz in der Nähe erstanden haben. Und „in der Nähe“ scheint da noch untertrieben, denn seine neue Bleibe liegt sogar direkt gegenüber. Das Anwesen mit fünf Schlafzimmern soll satte 4,5 Millionen US-Dollar (rund 4 Millionen Euro) gekostet haben. Aber die Sicht auf Kim Kardashians Haus scheint Kanye wohl jede Summe wert zu sein.

Den Kindern nahe sein, oder die Ex ausspionieren?

Erst kürzlich hat Kanye öffentlich seinen Plan geäußert, seine Familie wieder zusammenzubringen und sich mit Kim zu versöhnen. Und das obwohl der „Keeping Up with the Kardashians“-Star nun bereits mit Pete Davidson anbandelt. Sie sollen sogar schon Weihnachten zusammen verbracht haben.

Klar, in der Nähe seiner vier Kids zu wohnen ist sicherlich eine gute Sache. Aber was bleibt ist die Frage: Muss es tatsächlich so nah sein? Fans spekulieren nun nämlich, dass Kanye seine Ex wohl auch ausspionieren möchte.

Die lustigsten Reaktionen

Und es wäre nicht das Netz, wenn es nicht auch schon wieder einige lustige Memes dazu gäbe:

Kanye als Joe Goldberg

Dass Kanye nun gegenüber von Kim einziehen möchte, scheint ein gefundenes Fressen für viele Fans des Netflix-Hits „You“ zu sein. Sie sehen Kanye schon als neuen „Joe Goldberg“.

Der Müll muss raus

Dieser Twitter-User stellt sich schon vor, wie sich Kim und Kanye beim Müll rausbringen begegnen.

Guten Morgen, Sonnenschein!

Ob Kanye dann tatsächlich seiner Ex so fröhlich wie SpongeBob am Morgen zuwinkt? Wir sind schon gespannt!