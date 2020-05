Während die einen mit Trennungen extrem gut umgehen können und den Liebeskummer ziemlich schnell wegstecken, ist ein Liebes-Aus für andere fast wie ein Weltuntergang.

Besonders diese drei Sternzeichen können mit Trennungen am schlechtesten umgehen. Sie kommen nur sehr langsam über eine Trennung hinweg.

Wassermann

Nach einer Trennung verdrängt der Wassermann. Er schiebt seine Gefühle ganz weit nach hinten, spricht mit niemandem darüber, wie es ihm geht und schluckt seinen Schmerz runter. Bis ihn die Trennung plötzlich doch einholt und der Liebeskummer dadurch umso schlimmer ist. Denn nach ständiger Ablenkung fällt er plötzlich in ein tiefes Loch und das, obwohl die Trennung eigentlich schon länger her ist. Der Wassermann zieht den Verarbeitungsprozess unnötig in die Länge und kann deshalb nur schwer mit einem Liebes-Aus umgehen.

Skorpion

Nach einer Trennung ist für den Skorpion nichts mehr so, wie es vorher war. Jeder und alles ist gegen ihn und die Welt grau und schrecklich. Anstatt sich dem Schmerz zu stellen und das Beziehungsende zu verarbeiten, verkriecht sich der Skorpion. Er versinkt in Selbstmitleid und lehnt jede Ablenkung ab. Deshalb braucht dieses Sternzeichen lange, um eine Trennung zu verarbeiten.

Stier

Der Stier ist ein extrem gefühlvolles Sternzeichen. Er leidet extrem unter Trennungen und kann den Schmerz nur ganz schwer ertragen. Die Versuche seiner Freunde, ihn aufzumuntern scheitern kläglich. Der Stier ist ein absoluter Beziehungsmensch und kann deshalb einfach nicht verstehen, warum sich jemand von ihm trennt. Am liebsten wäre für ihn wieder alles so wie vorher. Er verleugnet die Realität und kommt deswegen nur schwer über eine Trennung hinweg.