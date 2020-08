Tausende Menschen in Kalifornien fliehen aus ihren Häusern. Grund sind die aktuellen Waldbrände. Angaben zufolge lodern in dem US-Bundesstaat derzeit 23 Großbrände.

Gouverneur Gavin Newsom rief wegen der Brände und der anhaltenden Hitze bereits am 18. August den Notstand aus.

Tausende Menschen flüchten aus ihren Häusern

Der US-Bundesstaat Kalifornien wird momentan von heftigen Waldbränden beherrscht. Laut Angaben von Gouverneur Newsom gibt es derzeit 23 Großbrände. In den letzten Tagen seien zudem über 360 Feuer entfacht, viele davon durch Blitzschlag. Am 18. August rief Newsom den Notstand aus. Tausende Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen. Besonders stark betroffen sind Gebiete nördlich und südlich von San Francisco sowie die Einanbaugebiete in Napa und Sonoma. Um die Stadt Vacaville nordöstlich von San Francisco haben sich die Feuer auf eine Fläche von 186 Quadratmeter ausgedehnt. Zudem lassen die Brände Gasleitungen in mehreren Häusern explodieren. Viele Bewohner erlitten Brandwunden.

Mittlerweile kamen Einsatzkräfte aus mehreren benachbarten Bundesstaaten in die betroffenen Gebiete, um Kalifornien im Kampf gegen die Flammen zu unterstützen. Durch das Ausrufen des Notstands kann man Gelder und Helfer schneller bereitstellen.

Hitzewelle begünstigt Waldbrände

Newsom rief die rund 40 Millionen Einwohner von Kalifornien zum Energiesparen auf. Die Behörden warnten, dass Stromabschaltungen möglich seien, wenn die Energievorräte knapp werden. Bei großer Sommerhitze laufen die Klimaanlagen auf Hochtouren, was zu Engpässen führen kann.

Die rasche Ausbreitung der Feuer ist zudem durch extrem hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit zusätzlich begünstigt. So gab es in der vergangenen Woche im südkalifornischen Death Valley Rekordtemperaturen von bis zu 54,4 Grad. Busch- und Waldbrände haben in Kalifornien in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Experten machen dafür den Klimawandel mitverantwortlich. Kalifornien ist neben Alaska der waldreichste Bundesstaat der USA. Bereits in den vergangenen Jahren erlebte der Staat die zerstörerischsten Brände seiner Geschichte. Waldbrände sind zwar nichts Ungewöhnliches, doch die jeweilige Feuersaison dauert mittlerweile immer länger.