Manche Menschen sind einfach extrem aufgeblasen und überheblich. Sie wissen immer alles besser und lassen sich absolut nichts sagen.

Diese drei Sternzeichen zählen zu den arrogantesten.

Löwe

Der Löwe steht bekanntlich gerne im Mittelpunkt und genießt das Bad in der Menge. Er braucht ständig Aufmerksamkeit und glaubt, der Wichtigste von allen zu sein. Sein großes Selbstbewusstsein steigt ihm leider oft zu Kopf und er kommt deshalb sehr aufgeblasen rüber. Zwar zieht er andere mit seiner offenen Art schnell in den Bann, allerdings halten seine Freundschaften leider oft nicht lange. Denn er denkt immer nur an sich selbst und nicht an andere.

Steinbock

Auch der Steinbock zählt zu den überheblichen Sternzeichen. Denn er ist extrem perfektionistisch und glaubt ständig, alles besser zu wissen. Er vertraut niemandem und wirkt deshalb schnell mal aufgeblasen und eingebildet. Doch eigentlich hat er einen weichen Kern und hat in Wahrheit nur Angst, verletzt zu werden. Mit seiner Fassade will er sich einfach schützen.

Widder

Ähnlich ist es beim Widder. Denn er hat vor allem im Job oft ein klares Ziel vor Augen, von dem er sich nicht abbringen lassen will. Auf den Rat von anderen hört er deshalb nur ungern. Dieses Sternzeichen ist ziemlich kämpferisch und ehrgeizig. Doch leider wirken diese Eigenschaften auf andere schnell mal arrogant und aufgeblasen.