Der Herbst ist da und das bedeutet für viele Sternzeichen Veränderung. Vor allem in Sachen Liebe und Job tut sich Oktober so einiges.

Was dein Sternzeichen im kommenden Monat alles erwartet, erfährst du hier:

Widder

Liebe

Das ist einfach superheiß, was Venus und Mars da liefern. Singles sind ziemlich aktiv und brauchen jetzt mal einen Flirt, der richtig unter die Haut geht. Auch bei Paaren steht die Erotik im Vordergrund und im Bett wird’s richtig heiß.

Job

Kreative Arbeit macht dir jetzt besonderen Spaß und du entwickelst die tollsten Ideen. Zudem hast du einen ziemlich guten Draht zu Kollegen, Chef und Kunden. In Sachen Finanzen hast du viel Spaß daran, mehr Geld für Schönes und Werthaltiges auszugeben.

Gesundheit

Powerplanet Mars wirkt wie ein Dynamo. Du stellst dich im Oktober völligen neuen sportlichen Herausforderungen und hast Spaß daran, deine Grenzen auszutesten. Denn beim Sport bist du jetzt extrem leistungsfähig.

Stier

Liebe

Dir geht es jetzt um echte Gefühle und einen Partner, der treu und zuverlässig ist. Doch Venus läuft quer und da kann es bei Paaren zu Missverständnissen kommen. Da sind wohl klärende Gespräche fällig. Singles wollen keine Kompromisse machen. Wenn jetzt nicht alles passt, verzichten sie lieber.

Job

Vor allem Anfang Oktober brauchst du mehr Feingefühl, um mit Kollegen und Kunden auf einer Wellenlänge zu bleiben. Alleingänge, vor allem bei kreativer Arbeit, sorgen für Unruhe. Im finanziellen Bereich ist kluges Taktieren ratsam.

Gesundheit

Jupiter sorgt für eine stabile Linie, die dir hilft, Seele und Körper in Einklang zu bringen. Es läuft umso besser, wenn du dir für alle Erledigungen ein wenig mehr Zeit lässt und nach dem Alltagsstress auf Wellness und Erholung setzen. Kleine Powernaps zwischendurch sind ideal.

Steinbock

Liebe

Bei Paaren fehlen gerade die Prickelimpulse, dafür läuft es im Alltag reibungslos und sie führen gute Gespräche. Stabilität ist Paaren im Oktober besonders wichtig. Singles sind mit ihrer Unabhängigkeit sehr zufrieden und treffen jetzt lieber ihre Freunde, als aktiv auf Partnersuche zu sein.

Job

Es fällt dir im Moment ziemlich leicht, in Ihrem Job für klare Strukturen und machbare Lösungen zu sorgen. Sie wissen, was gefragt ist, und arbeiten sehr zuverlässig. Mit Ihrem Geld gehen Sie klug um, achten auf gute Preise und nutzen Angebote dort, wo sie Ihnen wirkliche Vorteile bringen.

Gesundheit

Dein Energielevel ist zurzeit eher mäßig. Lass den Sport mal etwas sein und konzentriere dich auf dich. Gönn dir Auszeit und etwas mehr Wellness!

Wassermann

Liebe

Jetzt tut sich was. Mars schiebt bei Singles ordentlich an und so treibt es sie bei jeder Gelegenheit auf Datingkurs. Sie wollen flirten, sexy Leute anbaggern und so viel wie möglich erleben. Auch Vergeben zeigen ihrem Partner, dass sie jetzt mehr Abwechslung und Schwung in der Beziehung brauchen.

Job

Du bist voller neuer Energie und richtig motiviert. Allerdings bist du im Moment nicht wirklich ein Team-Player. Stattdessen ziehst du dich lieber zurück und packst die Dinge alleine an. Bei den Finanzen solltest du etwas aufpassen. Denn du neigst dazu, über deine Verhältnisse zu leben.

Gesundheit

Mars sorgt für einen belebenden Trend, der dein Selbstvertrauen pusht. Beim Workout gibst du jetzt so richtig Gas und du genießt den sportlichen Wettbewerb. Je mehr Action im Herbst, desto besser geht es dir.

Krebs

Liebe

Singles ist es nun besonders wichtig, Kontakte zu knüpfen, die auf intellektueller Ebene ihren Vorstellungen entsprechen. Sie wollen mit jemandem reden und dabei nicht erst lang erklären müssen, worum es ihnen geht. Auch die vergebenen Krebse suchen das Gespräch mit ihrem Partner und genießen die geistige Übereinstimmung.

Job

Merkurs hilft dir jetzt dabei, gute Entscheidungen in Sachen Job und Finanzen zu treffen. Du entwickelst sehr viel Geschick bei Verhandlungen sowie beim Aufspüren von Schnäppchen. Im Job bist du ein echter Team-Player.

Gesundheit

Mental bist du gerade voll gut drauf und deine Nerven sind ziemlich stark. Allerdings fehlt dir in Sachen Sport und Fitnesstraining der Biss. Gönn dir in deiner Freizeit lieber etwas mehr Ruhe und such dir zum Beispiel ein kreatives Hobby.

Löwe

Liebe

Singles auf Partnersuche kommen im Oktober auf ihre Kosten. Denn Liebesgöttin Venus und Erotiker Mars liefern beste Vibes fürs Kennenlernen und Daten. Und auch bei Vergebenen knistert es im Herbst ordentlich.

Job

Du kommst gut an und kannst dich gerade so richtig gut durchsetzen. Außerdem bist du im Oktober total kreativ und Mars sorgt dafür, dass du deine Ideen auch alle gleich umsetzt. Finanziell musst du dich allerdings etwas gedulden, bis sich dein Bemühen auch wirklich auszahlt.

Gesundheit

Sonne und Mars treiben ordentlich an: Du wächst in den kommenden Tagen über sich hinaus und verfügst über eine Extraportion Kraft. Beim Sport kannst du jetzt ehrgeizige Ziele erreichen. Vergiss nicht auf Beauty-Rituale, um abzuschalten und runterzukommen.

Jungfrau

Liebe

In der Beziehung läuft zurzeit alles rund und du kannst dich auf deinen Partner verlassen. Singles sind offen für neue Kontakte. Allerdings lassen sie sich nicht so einfach um den Finger wickeln und nehmen ihr Gegenüber ganz genau unter die Lupe.

Job

Keine Aufgabe ist dir jetzt zu kompliziert. Du bist ein echtes Organisationstalent und ein Ass, wenn es um Verhandlungen und Verträge geht.

Gesundheit

Du setzt dich im Oktober mehr mit deiner Gesundheit, Sport und Ernährung auseinander, um herauszufinden, was dir guttut und was dich fit hält.

Schütze

Liebe

Singles entwickeln beim Flirten viel Temperament und Ideenreichtum. Jetzt ergreifen sie schnell die Initiative, wenn sie auf einen interessanten Menschen stoßen. Und auch Vergeben peppen ihr Liebesleben im Oktober auf. Beim Sex sind sie experimentierfreudig und doch als Partner total loyal.

Job

Du kannst zurzeit einfach richtig gut mit Geld umgehen. Sonne und Venus spielen dir gerade in die Karten, wenn es um Vergünstigungen und lukrative Preise geht. Im Job zeigst du, was du draufhast und bist ein echter Team-Player. Auch Freelancern bringt der Herbst so einige Erfolge.

Gesundheit

Du strotzt im Oktober nur so vor Kraft und Optimismus und entwickelst richtig viel Selbstvertrauen und eine neue Gelassenheit. Du achtest gerade sehr auf deine Gesundheit, lässt den Genuss aber nicht zu kurz kommen. Denn auch das sorgt für dein Wohlbefinden.

Waage

Liebe

Singles kommen gut an und flirten intensiv. Doch auf erotischer Ebene sind sie sehr zurückhaltend und überlegen ganz genau, worauf sie sich einlassen wollen. Bei Paaren ist Abwechslung angesagt. Die Stimmung wechselt schnell, was nicht immer ganz einfach ist. Doch am Ende siegt die Liebe.

Job

Vor allem die kreativen Waagen kommen im Oktober in Sachen Job so richtig auf ihre Kosten. Denn die Ideen sprudeln nur so aus ihnen heraus. Wenn es um die Finanzen geht, dann ist der Oktober die Zeit für Schnäppchen und sparen. Darin bist du gerade so richtig gut und holst das Beste aus allem raus.

Gesundheit

Mars läuft quer und weckt jetzt die Couch-Potato in dir. Deshalb ist dein Energielevel leider etwas eingeschränkt. Mute dir also nicht zu viel zu. Genieße stattdessen liebe etwas Me-Time und gönn dir Wellness und Beauty-Behandlungen.

Fische

Liebe

Singles sind in einer sehr verträumten Phase, in der sie zwar oft an die Liebe denken, doch in der Realität ziemlich zurückhaltend sind. Online- Flirts machen dir gerade Spaß, doch bis zum Live-Date braucht es noch Zeit. Bei Paaren läuft es in der gemeinsamen Kommunikation besonders gut. Sie sind ein eingespieltes Team.

Job

Es geht voran, Merkur fördert deine Eloquenz und macht dich verhandlungssicher. Du hast deine finanziellen Vorteile im Auge und holst das Beste für dich heraus. Der Oktober ist perfekt für Vertragsunterschriften und Bewerbungen.

Gesundheit

Körper und Seele sind im Einklan. Du nutzt Yoga, Meditation und autogenes Training, um deine Work-Life-Balance zu bewahren. Anfang Oktober kann die Haut dann allerdings auf neue Pflegeprodukte etwas sensibler reagieren. Einfach vorsichtig an die Sache rangehen.

Zwillinge

Liebe

Singles fällt es in dieser Woche leicht, bei anderen Interesse zu wecken. Sie wirken anziehend und fangen auch selbst schnell Feuer. Auch Vergebene haben eine Menge Spaß: Sie kommen bei Freizeitvergnügen und im Bett schnell auf Touren. Jetzt passt es einfach.

Job

Die Sonne unterstützt Fortbildungen. Du engagierst dich und zeigst dem Chef, dass er sich auf dich verlassen kann. Selbst viel Arbeit und Überstunden schrecken dich nicht ab. Mit deinem Geld gehst du diesen Montag sehr sorgfältig um und kaufst nichts, was du nicht wirklich brauchst.

Gesundheit

Dein Selbstvertrauen ist im Oktober einfach top. Nutze das, um deine sportlichen Ambitionen zu steigern, denn mit Sonne und Mars an deiner Seite ist dein Energielevel extrem hoch. Du erreichst genau das, was du dir vorgenommen hast.

Skorpion

Liebe

Bei Paaren kann es unruhig werden. Venus läuft quer und so mangelt es etwas an Romantik und zärtlichen Stunden. Liebevolle Gesten und mehr Feingefühl werden dringend gebraucht. Singles sind aufgekratzt, interessieren sich vielleicht sogar für mehrere Kandidaten und sind doch noch nicht so weit, sich zu verlieben.

Job

Anfang Oktober stehen die Sterne in Sachen Karriere richtig gut. Du verbesserst dein Image, wirkst überzeugend, entwickelst innovative Ideen und hast Glück mit Produktpräsentationen. Merkur steht in Sachen Finanzen so richtig gut.

Gesundheit

Deine Gesundheitssterne laufen stabil und zeigen, dass du auf eine verantwortungsbewusste Lebensführung Wert legen. In Sachen Fitness, Ernährung und Erholung hast du alles im Griff. Vor allem Anfang Oktober steht Venus günstig für alles rund um Wellness und Beauty.