Manche Menschen denken immer nur an sich selbst und das eigene Wohl. Deswegen stellen sie ihre eigenen Bedürfnisse auch immer ganz vorn an. Die eigensinnige Art einer Person kann aber auch an seinem Sternzeichen liegen.

Denn diese Sternzeichen sind wollen immer nur das beste für sich selbst:

Widder

Der Widder steckt seine persönlichen Ziele meist sehr hoch. Um diese auch zu erreichen, tut er alles, was dafür nötig ist. Sein Mitgefühl für andere kommt dabei allerdings oft zu kurz. Denn seine disziplinierte Art und sein dickköpfiger Charakter zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass er die eigenen Bedürfnisse stets an erste Stellte positioniert und sich nur selten um das Wohl anderer sorgt.

Stier

Auch dieses Sternzeichen ist sehr eigensinnig. Denn der Stier möchte immer und in allem recht haben. Eine Meinungsverschiedenheit mit ihm endet deshalb meist in einer endlosen Diskussion. Zudem ist er meist nur zufrieden, wenn es ihm selbst gut geht. Die Empathie aufzubringen, um für sein Umfeld da zu sein, fällt ihm dagegen sehr schwer.

Zwilling

Dass der Zwilling auch extrem eigensinnig sein kann, mag aufgrund seiner kommunikativen und aufgeschlossenen Art zunächst vielleicht seltsam erscheinen. Doch auch dieses Sternzeichen denkt meist nur an das eigene Wohl. Denn falls er in einer Situation einen Vorteil für sich selbst sieht, nutzt der Zwilling diesen auch und beschäftigt sich nicht wirklich mit den Interessen anderer Personen.