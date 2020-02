Egoistisch und stur zu sein, ist nicht immer unbedingt negativ. Denn manchmal ist es gut, sich durchzusetzen und auch mal nein zu sagen. Doch man kann es auch übertreiben.

So wie diese drei Sternzeichen. Sie neigen dazu, extrem stur zu sein.

Wassermann

Der Wassermann ist bekannt dafür, sehr unnachgiebig zu sein. Dieses Sternzeichen ist nur schwer von seiner Meinung abzubringen und will sich ständig durchsetzen. Das tut er auch oft. Er lässt andere Meinungen kaum gelten und verträgt Kritik nur schwer. Seine Meinung ist in seinen Augen stets die richtige.

Steinbock

Dieses Sternzeichen ist ziemlich stur, wenn es darum geht seine Ziele umzusetzen. Er nimmt keine Rücksicht auf andere, sobald er sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Außerdem ist der Steinbock ein kleiner Besserwisser. Er weicht nicht von seiner Idee und seiner Meinung ab, wenn er fest davon überzeugt ist, recht zu haben. Und da lässt er sich dann auch schon mal gerne auf die ein oder andere hitzige Diskussion ein.

Löwe

Auch der Löwe zählt zu den Sternzeichen, die ziemlich stur sein können. Er steht ja bekanntlich gerne im Mittelpunkt und neigt dazu, sehr selbstverliebt zu sein. Kein Wunder also, dass er denkt, dass was er sagt, auch gilt. Der Löwe ist sehr überzeugt von sich selbst und seinen Standpunkten – und die sollten seiner Meinung nach am besten auch die anderen vertreten.