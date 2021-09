Manche Menschen achten einfach immer auf die kleinen Details und vergessen nichts. Bei diesen Sternzeichen wisst ihr: Alle Aufgaben sind gewissenhaft erledigt.

Diese vier Sternzeichen sind nämlich ganz besonders gewissenhaft

Jungfrau

Jungfrauen streben nach Perfektion. Sie sind in allem was sie tun dementsprechend genau und übersehen keine Fehler. Jungfrauen sind die besten Korrekturleser und die perfekten Ansprechpartner für langwierige und breit aufgestellte Prozesse.

Auch im Privatleben profitieren Jungfrauen von diesen Eigenschaften. Denn sei es eine Geburtstagsfeier, ein Abendessen mit Freunden oder der Polterabend: Bei Jungfrauen ist immer alles perfekt bis ins kleinste Detail.

Fische

Fische sind nicht nur sehr empathisch, sondern haben auch ein enormes Einfühlungsvermögen. Dieses sorgt dafür, dass sie auch in den kleinsten und undankbarsten Aufgaben eine große Bedeutung sehen.

Fische erledigen alles gewissenhaft; aber nicht, um selbst dafür gelobt zu werden, sondern, um anderen eine Freude zu machen. Denn eben diese Empathie der Fische sorgt dafür, dass sie nicht riskieren wollen, dass jemand anderes durch Ausbessern oder Nacharbeiten gestresst wird.

Krebs

Eine der größten Stärken der Krebse ist ihre Liebe zur Ordnung. Für sie müssen Dinge ihre Ordnung haben und wenn das nicht der Fall ist, machen sie gerne Überstunden oder bleiben länger bei Freunden, bis alles seine Richtigkeit hat.

Krebse sind sehr perfektionistisch veranlagt, haben gleichzeitig aber auch eine sehr aufmerksame und empathische Seite. Wer einem Krebs eine Aufgabe überträgt, kann also darauf wetten, dass sie absolut gewissenhaft erledigt wird. Denn Krebse sind viel zu emotional, um sich einer möglichen negativen Reaktion zu stellen. Da investieren sie lieber mehr Zeit in ein Projekt.

Widder

Widder gehören zu den ehrgeizigsten Tierkreiszeichen. Wettbewerb und Perfektion treiben sie an und motivieren sie, immer besser zu werden. Wenn ein Widder sich mit anderen messen kann, ist er in seinem Element. Und auch wenn es keine direkte Competition gibt, finden Widder Wege, eine zu interpretieren.

Das ist etwa das schönste Geschenk in der Runde, die am besten geplante Überraschungsparty oder die am schnellsten abgegebene Seminararbeit. Ihr Ehrgeiz sorgt dafür, dass all diese Arbeiten möglichst perfekt gemacht sind – ansonsten könnte ja jemand anderes besser dastehen und das möchten Widder möglichst vermeiden.