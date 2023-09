Nun ist es offenbar offiziell. Sängerin Ariana Grande und Dalton Gomez haben Medienberichten zufolge nun die Scheidung eingereicht. Das Paar war rund zwei Jahre verheiratet.

Laut Gerichtsunterlagen sollen sich die beiden bereits Anfang des Jahres getrennt haben.

Laut Bericht: Ariana Grande und Dalton Gomez reichen Scheidung ein

Ariana Grandes Verlobung mit dem Immobilienmakler Dalton Gomez überraschte 2020 wirklich alle. Denn nach ihrer öffentlichen Beziehung zu Comedian Pete Davidson war Ariana mit Dalton eher privat und sprach öffentlich nur sehr selten über ihre Liebe. Nur wenige Monate nach der Verlobung fand dann auch bereits die Hochzeit im kalifornischen Montecito statt. Kritische Stimmen behaupteten damals, die Ehe sei überstürzt, doch Ariana betonte immer wieder, wie glücklich sie sei. Doch nun, etwa zwei Jahre später, ist alles aus. Nach vielen Gerüchten und Spekulationen in den letzten Wochen soll das Paar Medienberichten zufolge jetzt offiziell die Scheidung eingereicht haben.

Paar trennte sich schon im Februar

Wie TMZ berichtet, soll Arianas Anwältin am Montag die Scheidung für ihre Klientin beantragt haben. Laut Gerichtsunterlagen, die offenbar dem Magazin vorliegen, nannte sie „unüberbrückbare Differenzen“ als Grund für das Ehe-Aus. Und anscheinend hat der Ex der Musikerin sofort darauf reagiert. Auch Dalton reichte am selben Tag eine Erklärung bei Gericht ein. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Eheleute einen Ehevertrag haben. Interessant: Als Datum der Trennung ist der 20. Februar 2023 angegeben. Das Paar hat sich also bereits Anfang des Jahres getrennt.

Ariana soll Broadway-Star Ethan Slater daten

Hinter der Trennung steckt bereits jede Menge Drama. Zur Erinnerung: Im Juli überschlugen sich plötzlich die Headlines in den Medien. Denn kurz nachdem bekannt wurde, dass sich die Sängerin und der Immobilienmakler getrennt haben, machen plötzlich Datinggerüchte um Ariana und den Broadway-Star Ethan Slater die Runde. Besonders pikant: Ethan ist zu diesem Zeitpunkt noch mit seiner Highschool Liebe Lilly Jay zusammen und gerade erst Vater eines Sohnes geworden. Kurz nach Aufkommen der ersten Datinggerüchte mit Ariana soll Ethan Ende Juli die Scheidung eingereicht haben.

Bestätigt wurden die vielen Spekulationen dann schließlich von Ethans Frau selbst. „Meine Familie ist nur ein Kollateralschaden.“, sagte sie damals im Interview mit Page Six. Und dabei lässt sie tatsächlich kein gutes Haar an Ariana Grande. Denn sie betont: „[Ariana ist] die eigentliche Geschichte. Sie ist kein Girl’s Girl.“ Anonyme Quellen betonen hingegen, dass Ethan und Ariana erst dann zusammen waren, als beide schon von ihrem jeweiligen Partner/ihrer jeweiligen Partnerin getrennt waren.