Manche Menschen haben die Tendenz, sich selbst zu vernachlässigen. Jaaa liebe People-Pleaser, ihr seid gemeint! Dabei kann es passieren, dass ihre Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit irgendwann an ihre Grenzen stößt. Klarer Fall: Eine Auszeit muss her – eine Gelegenheit, die Akkus wieder aufzuladen.

Die folgenden drei Tierkreiszeichen sollten sich im Herbst unbedingt noch eine Pause vom Alltag gönnen!

Waage

Das mit den Waagen ist ja so eine Sache. Sie sehnen sich nach Harmonie und Gerechtigkeit, wie wir alle wissen. Aber manchmal verbringen sie einfach zu viel Zeit damit, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen und vernachlässigen ihre eigenen. Little Reminder: Nur wer selbst glücklich ist, kann andere Menschen glücklich machen. Also liebe Waagen: gönnt euch unbedingt eine Auszeit und stellt eure Bedürfnisse jetzt an erste Stelle! Nur so könnt ihr wieder in Einklang mit euch selbst kommen!

Widder

Widder sind ja für ihre Energie bekannt. Aber manchmal sind sie fast etwas zu sehr in ihre Projekte vertieft. Sie fokussieren sich so sehr auf ihre Ziele, dass sie die Signale ihres Körpers überhören. Und das ist gerade höchstwahrscheinlich der Fall. Es ist Zeit, einen Gang zurückzuschalten, liebe Widder! Ihr könnt diese Auszeit nutzen, um neue Inspiration zu finden und frische Energie zu tanken.

Stier

Stiere sind grundsätzlich zähe und beständige Wesen und halten viel Druck aus. Aber manchmal neigen sie dazu, sich in Routine und Arbeit zu verlieren. Eine Off-Zeit kann ihnen helfen, sich wieder mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zu verbinden. Tipp an die Stiere: Genießt die Natur und kostet die letzten warmen Sonnenstrahlen so richtig aus. Vor allem aber, entspannt euch!