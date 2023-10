People Pleaser kennen wir wohl alle nur zu gut – das sind jene Menschen im Freundeskreis, die wollen, dass es immer allen gut geht. Und wer selbst keinen kennt, ist vielleicht selbst einer. Doch so positiv das auch klingen mag, People Pleaser stehen auch vor einigen Problemen im Alltag.

Vor allem diese drei Probleme kennen wohl die meisten unter ihnen!

1. Planen, planen, planen

People Pleaser wollen, dass sich alle wohlfühlen. Niemand soll traurig, enttäuscht oder unglücklich sein. Und das geht eben nur, wenn man sich auf wirklich alle Eventualitäten vorbereitet. Für die People Pleaser unter uns bedeutet das, dass sie wirklich jedes mögliche Szenario planen. Ein gemeinsames Treffen an einem sonnigen Abend am See? Da darf ein Regenschirm genauso wenig fehlen wie ausreichend Getränke, Insektenspray und ein Erste-Hilfe-Set.

Ein Plan B und C für Schlechtwetter oder zu große Hitze sind natürlich auch schon bereit und obendrauf gibt es dann auch noch kleine Aufmerksamkeiten für die BFFs. Man will ja schließlich, dass alle glücklich sind. Einziger Nachteil: wer zu den People Pleasern gehört, kann wirklich NIE mit leichtem Gepäck reisen.

2. Overthinking – die Königsdisziplin der People Pleaser

Genauso, wie die People Pleaser gerne im Vorhinein alles analysieren, machen sie das auch rückblickend. Denn wenn People Pleaser eines können, dann Overthinking. Da sie immer möchten, dass es allen gut geht, zerdenken sie auch schnell, ob denn alle wirklich immer die Wahrheit sagen. Ist die BFF heute wirklich nur müde oder ist sie etwa doch böse? Hast du etwas komplett Falsches und Unpassendes gesagt oder fand den Witz nur einfach nicht jeder so großartig?

Fragen über Fragen, die schnell auch zu schlaflosen Nächten führen können! Da kann es schon mal passieren, dass man die wertvollen acht Stunden Schlaf größtenteils damit verbringt, ein einziges Gespräch Szene für Szene durchzugehen.

3. Nein ist einfach nicht in deinem Wortschatz

Letztendlich gehen alle Sorgen und Probleme der People Pleaser aber auf eine Sache zurück: sie können einfach nicht Nein sagen. Denn der Widerspruch liegt nicht im Wortschatz und jemandem eine Absage zu erteilen tut den People Pleasern in der Seele weh! Ein alltägliches Problem ist es also, dass sie zu viel zu vielen Dingen Ja sagen und sich dadurch eine Aufgabe nach der anderen anhäufen. Der Zeitplan wird immer voller, die Deadlines immer knapper und am Ende steht meistens jede Menge Erschöpfung, Enttäuschung und die Erkenntnis, dass es das alles eigentlich gar nicht wirklich wert war.

Deshalb haben wir zum Schluss einen gut gemeinten Rat an alle People Pleaser: sagt auch hin und wieder Nein! Schon klar, ein großer, glücklicher Freundeskreis, stolze Chef:innen und gelegentliche Anerkennung durch die Familie sind viel wert – aber nicht eure mentale Gesundheit! Und so ein gut getimtes Nein kann das eigene Selbstbewusstsein auch ganz schön steigern, vertraut uns!

