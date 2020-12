Laut der US-Klimabehörde NOAA ist der vergangene November der zweitwärmste seit 1880 gewesen. Und das weltweit. Die Temperatur habe etwa 0,97 Grad Celsius über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts von 12,9 Grad gelegen.

Nur der November 2015 sei wärmer gewesen. Damals lagen die Temperaturen um 1,01 Grad höher.

Zweitwärmster November seit Beginn der Aufzeichnungen

Die Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA, NOAA, teilte mit, dass der diesjährige November der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1880 war. Alle zehn der wärmsten November seit Beginn der Aufzeichnungen wurden seit 2004 erfasst, die fünf wärmsten wurden seit 2013 registriert. Die deutlichsten Temperaturabweichungen verzeichnete die NOAA unter anderem in Alaska, weiten Teilen der USA, Nordeuropa, Nordasien und in Australien. In der westlichen Antarktis lagen die Temperaturen 3,0 Grad Celsius über dem Durchschnitt.

Österreich: Temperaturabweichung von etwa plus zwei Grad

Auch in Österreich bescherte uns der November Rekordwerte. Nach Angaben der Österreichischen Unwetterzentrale des Wetterdienstes Ubimet sorgte der über weite Strecken des Monats vorherrschende Hochdruckeinfluss dabei nicht nur für ein zu hohes Temperaturniveau, sondern auch für einen deutlich zu trockenen und speziell im Bergland überdurchschnittlich sonnigen Herbstmonat. Verglichen mit dem langjährigen Mittel von 1981 bis 2010 liegt dieser Monat etwa zwei Grad über dem Schnitt und reiht sich hierzulande damit in die Top 10 der wärmsten Novembermonate seit Messbeginn ein.