Das aktuelle Wetter in Denver in den USA sorgt derzeit für Aufregung im Netz. Denn dort gab es einen extremen Temperatursturz von 37 auf ein Grad innerhalb von 24 Stunden.

Auch Schneefall ist prognostiziert.

USA: Heftiger Wintereinbruch in Denver

Während der Herbst in Österreich und Deutschland langsam daher kommt, sorgt in den USA nun ein heftiger Temperatursturz für Schlagzeilen. Denn in der US-Stadt Denver im Bundesstaat Colorado wird es über Nacht plötzlich Winter. Innerhalb von nur 24 Stunden sanken nämlich dort die Temperaturen von 37 auf kalte ein Grad. Auch in anderen Bundesstaaten gab es heftige Temperaturstürze.

Denver Weather: Winter Storm Watch Issued For Snow, 70 Degree Temp Drop By Tuesday https://t.co/gaFKGHxg0X pic.twitter.com/W7ybGuY1Y3 — CBSDenver (@CBSDenver) September 6, 2020

Eine Kaltluftfront vom Nordpol, die über Kanada in den Norden der USA strömt, soll laut Wetterexperten für den krassen Temperatursturz verantwortlich sein. Außerdem spielt auch die geografische Lage von Denver eine Rolle.

Plötzlicher Kälteeinbruch in den USA sorgt für Schlagzeilen

Zwar sind Temperaturschwankungen für Denver nichts Ungewöhnliches. In dieser extremen Form kommen derart hohe Temperaturstürze aber auch dort eher selten vor. Sogar mit Schneefall müssen die Bewohner rechnen. In höheren Lagen kann es bis zu 40 Zentimeter Neuschnee geben. Allerdings ist der Wintereinbruch nur von kurzer Dauer. Denn 72 Stunden später kommt die Warmluft laut Experten zurück und lässt die Temperaturen wieder sommerlich steigen.