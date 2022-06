Auf welche Fashion-Trends wir setzen sollen, ist nicht immer ganz einfach. Die Kleidung, die wir tragen, muss schließlich zu unserer Persönlichkeit passen, richtig? Es heißt ja nicht umsonst: „Kleider machen Leute“. Aber wo fängt man bei den unzähligen Möglichkeiten und den aktuellen Trends eigentlich am besten an? Wir raten euch: Bei eurer Persönlichkeit!

Für jeden Typen gibt es nämlich die passenden It-Pieces.

Fashion-Trends, die zu eurer Persönlichkeit passen

Sag uns, wie du bist und wir verraten dir, welcher stylischen Trend-Pieces diesen Sommer am besten zu dir passt!

1. Die Unkomplizierte

Für die Unkomplizierte muss das tägliche Outfit schnell und einfach gehen. Sie hasst es, morgens lange vor dem Kleiderschrank zu stehen und ewig darüber nachzudenken, was sie dort nun herausziehen soll. Deshalb stellt sie sich für jede Saison am liebsten ein kleines Repertoire an Basics zusammen, die sie beliebig miteinander kombinieren kann. Was das Farbspektrum angeht, setzt sie besonders gern auf Schwarz, Weiß und Erdtöne.

It-Pieces, auf die unkomplizierte Typen jetzt im Sommer setzen sollten:

Übergroße Boyfriend-Shirts Bequeme Straight Jeans oder Bermudas Weiße Plateau-Sneakers Oversized Blazer Zeitlose Jeans-Jacken Lässige Jumpsuits

2. Die Extrovertierte

Die Extrovertierte lebt ihre offene und aufgeschlossene Art gern in ihrem Style aus. Und sie liebt es, auf ihre außergewöhnlichen und auffallenden Outfits angesprochen zu werden. Deshalb greift sie nicht nur zu besonders extravaganten Materialien und Mustern, sondern spielt zudem immer wieder mit Silhouetten und Proportionen. Außerdem ist Color Blocking praktisch ihr zweiter Vorname. Stylische Farbmixe sind inzwischen zu ihrem Markenzeichen geworden.

It-Pieces, auf die extrovertierte Typen jetzt im Sommer setzen sollten:

Patchwork Jeans Netzkleider Gehäkelte Crop Tops Röcke mit Fransen Cat Eye Sonnenbrillen Kitten Heel Sandaletten

3. Die Gemütliche

Für die Gemütliche hingegen zählt nur eines: Das, was sie trägt, muss bequem sein und sich einfach nur angenehm auf ihrer Haut anfühlen. Aufwendig zusammengestellte Outfits sind nichts für sie. Darin fühlt sie sich nämlich überhaupt nicht wohl. Deshalb setzt sie am liebsten auf Pieces mit stretchy Materialien für die maximale Bewegungsfreiheit. Farblich darf es bei ihr trotzdem ruhig auch mal etwas auffälliger sein.

It-Pieces, auf die gemütliche Typen jetzt im Sommer setzen sollten:

Bequeme Radlerhosen Coole Baseball Caps Klobige Dad Sneakers Weiße Oversized Hemden Plateau Pantoletten Überlange Sweatshirts

4. Die Gesellige

Die Gesellige ist bei jeder spontanen Bartour oder für jeden kurzfristigen Clubbesuch zu haben. Sich mit Freunde zu verabreden und eine schöne Zeit zu haben, hat bei ihr auf jeden Fall oberste Priorität. Deshalb trägt sie immer ein passendes Outfit, das sie auch leicht in einer schicken Cocktailbar oder im Club tragen lässt. Auf diese Weise ist sie allzeit bereit.

It-Pieces, auf die gesellige Typen jetzt im Sommer setzen sollten:

T-Shirts mit Rückenausschnitt Sexy Silk Dresses Flared Stoffhosen mit Schlitz Riemchensandalen Bandeau Tops Umhängetasche in Pastellfarben

5. Die Nostalgische

Die Nostalgische verbringt am liebsten Zeit damit, sich alte Musikscheiben anzuhören und alte Filme anzusehen. Sie kauft sich nur selten etwas Neues, denn sie stöbert sehr viel lieber in Vintage-Läden und stellt sich dort ihre Garderobe zusammen. Oft eifert sie damit auch den Personen nach, die sie in ihren Lieblingsfilmen gesehen hat.

It-Pieces, auf die Nostalgische jetzt im Sommer setzen sollte:

Coole Miniröcke Mary Jane Pumps mit Plateau Mutige Cut-Out Kleider Low-Rise-Jeans Bucket Hats Half Moon Bags

Welcher Persönlichkeitstyp seid ihr? Die Unkomplizierte Die Extrovertierte Die Gemütliche Die Gesellige Die Nostalgische

