Manche Menschen haben so hohe Erwartungen an eine Beziehung, dass ihr Partner diese niemals erfüllen kann. Dennoch schrauben sie ihre Ansprüche nicht runter und lernen auch nur selten aus ihren Fehlern. Diese Eigenschaft hängt auch oft vom Sternzeichen ab.

Diese Tierkreiszeichen haben zu hohe Erwartungen an eine Beziehung:

Jungfrau

Die Jungfrau hat ein perfektes Bild von ihrem Partner im Kopf. Dieser Vorstellung kann aber kein Mensch entsprechen und deshalb wirkt das Sternzeichen auch oft enttäuscht von ihrem Gegenüber. Schon Kleinigkeiten lassen sie an ihrer ganzen Beziehung zweifeln und sie hat auch schon die ein oder andere Partnerschaft deshalb zerstört. Schon beim Kennenlernen braucht die Jungfrau viel Aufmerksamkeit und will im Sturm von ihrem Angebeteten erobert werden.

Waage

Märchenhafte Liebe, die selbst die kitschigste Komödie in den Schatten stellt? Genau das wünscht sich die Waage. Das belesene Sternzeichen taucht oft in Liebesromane ein und wünscht sich ebenfalls eine solch romantische Geschichte im echten Leben. Die hohen Erwartungen an ihre Beziehung kann deshalb kaum ein Mensch erfüllen. Ein bisschen mehr Realismus würde der Waage ganz guttun.

Schütze

Der Schütze wirft sich selbst Hals über Kopf in eine neue Beziehung. Schon nach dem ersten Date ist das Sternzeichen davon überzeugt, dass es den Richtigen gefunden hat. Deshalb überstürzt der Schütze es auch oft und neigt dazu seinen Auserwählten einzuengen. Bereits am Anfang der Beziehung hat das Sternzeichen bereits die Hochzeit und die gemeinsame Zukunft komplett durchgeplant. Das hat den ein oder anderen Partner schon in die Flucht geschlagen.

Steinbock

Der Steinbock hat nicht nur an sich selbst, sondern auch an alle anderen in seinem Umfeld hohe Erwartungen. Vor allem von seinem Partner erwartet sich dieses Sternzeichen Höchstleistungen. Sein Gegenüber muss erfolgreich im Berufsleben sein, aber dennoch unglaublich viel Zeit für die Beziehung aufbringen. Diese Erwartungen erfüllen nur die wenigsten Menschen und fühlen sich schnell in einer Beziehung mit dem Steinbock überfordert.