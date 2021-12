Ein letztes Mal erscheint der Vollmond im Dezember 2021 in voller Pracht. Er schenkt uns allen zum Jahresende eine extra Portion Kraft. Aber drei Sternzeichen profitieren ganz besonders von seiner Energie.

Diese Tierkreiszeichen können sich schon auf den Vollmond am 19. Dezember freuen.

Krebs

Für dieses Sternzeichen bedeutet Weihnachten normalerweise vor allem eines: Stress pur! Aber zum Glück schenkt ihnen der Vollmond am 19.12. eine extra Portion Gelassenheit. Das erste mal seit langem können sich Krebse ganz dem Weihnachtsspirit hingeben und die Feiertage einfach nur genießen. Diese Gelassenheit hilft ihnen dabei mit voller Kraft in das neue Jahr zu starten.

Jungfrau

Der Jungfrau verleiht der Vollmond am 19.12. den Mut, sich selbst positiv und wertschätzend zu betrachten. Zeit wird’s! Jungfrau-Geborene erkennen nun ihre Stärken und erlauben sich, stolz auf sich zu sein. Und das zu Recht! Eventuell regt das bei ihnen auch den Wunsch an, etwas Neues zu wagen: Vielleicht einen beruflichen Sprung oder Wechsel im neuen Jahr? Egal was es sein wird: Hinterher werden sie froh sein, dass sie sich getraut haben!

Steinbock

Uhhh das riecht verdächtig nach… Liebe. Doch anstatt einer neuen Liebschaft zu begegnen, tritt auf einmal eine alte Flamme zurück in das Leben der Steinböcke. Das klingt vielleicht im ersten Moment nach trouble aber das Gegenteil ist der Fall. Die Funken sprühen wieder und auf einmal ist alles ganz klar: Alte Liebe erlischt nicht. Und manchmal braucht es einfach einen zweiten Anlauf. Also liebe Steinböcke, traut euch! Die Beziehung steht in einem guten Zeichen, denn sie wird vom letzten Vollmond in diesem Jahr beflügelt. So können Steinböcke besonders schön in das Jahr 2022 starten!

