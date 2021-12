Der frühere Football-Star und Schauspieler O.J. Simpson ist wieder ein freier Mann. Der 74-Jährige, der wegen eines Raubüberfalls verurteilt worden war, wurde nun wegen guter Führung aus der Bewährung entlassen. In den 90ern stand er im Zentrum einer der umstrittensten Verfahren der US-Justizgeschichte.

Seit 2017 hatte Simpson unter behördlicher Aufsicht gelebt.

O.J. Simpson: Freispruch in Mordprozess 1995

Es war sicherlich einer der spektakulärsten und aufsehenerregendsten Kriminalfälle der amerikanischen Justizgeschichte: Mitte der Neunzigerjahre wurde dem ehemaligen Footballstar O. J. Simpson vorgeworfen, seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Bekannten Ronald Goldman ermordet zu haben. Nach einem äußerst umstrittenen Prozess wurde er dann 1995 von den Vorwürfen freigesprochen. Eine Strafe in Millionenhöhe musste er dennoch zahlen. Das damalige Urteil spaltet bis heute die US-Gesellschaft. Bei dem Prozess ging es laut damaligen US-Medien nicht um „Schuld oder Unschuld“, sondern um „Schwarz oder Weiß“.

Haftstrafe wegen bewaffneten Raubüberfalls

Die Vorwürfe bestreitet er bis heute. Dass O.J. Simpson dann doch noch Jahre im Gefängnis absitzen musste, hing nicht direkt mit dem Mordfall zusammen. Wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung war der ehemalige Sportstar 2008 zu einer 33-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. 2007 war Simpson mit mehreren Komplizen bewaffnet in ein Hotelzimmer in Las Vegas eingedrungen und hatte zwei Sammler von Fanartikeln gezwungen, ihm persönliche Erinnerungsstücke zu geben. Laut O.J. Simpsons eigenen Angaben, wollte er sich „nur die Dinge zurückholen, die ihm wegen des Prozesses rund um Nicole Brown Simpson genommen wurden.“

Simpson wegen guter Führung entlassen

Nun ist der frühere Footballstar O.J. Simpson ist offiziell wieder ein freier Mann. Der 74-Jährige wurde am Dienstag im Bundesstaat Nevada wegen guter Führung aus der Bewährung entlassen. Simpson hatte seit dem Ende seines mehrjährigen Gefängnisaufenthaltes im Oktober 2017 unter behördlicher Aufsicht in Las Vegas gelebt. Die Bewährung des Ex-Footballstars wäre planmäßig erst am 9. Februar zu Ende gegangen. Zu seinen Plänen für die Zukunft äußerte sich Simpson noch nicht.

Im Jahr 2016 stand O.J. Simpson plötzlich wieder im Fokus des öffentlichen Interesses, da in diesem Jahr ein Film zu dem legendären Prozess rund um Nicole Brown Simpson erschien. US-Filmemacher Ezra Edelman machte aus dem „Jahrhundertprozess“ gegen O.J. Simpson eine fünfteilige Dokureihe. Sein Werk wurde bei der Oscarverleihung 2017 mit einem Oscar in der Kategorie Bester Dokumentarfilm ausgezeichnet