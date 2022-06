Reality-Sternchen und Sängerin Kim Gloss erwartet gerade ihr zweites Kind. In einer Q&A-Runde auf Instagram hat sie jetzt verraten, dass sie plane, das Baby per Kaiserschnitt zur Welt zu bringen. Einer der Gründe: Ihr Sexleben.

Dafür erntet das deutsche It-Girl gleich mal einen Shitstorm.

Kim Gloss: Darum entscheidet sie sich für einen Kaiserschnitt

Es dauert nicht mehr lange, bis Kim Gloss ihr zweites Baby in den Armen hält. Dazu hat sie kürzlich auch eine kleine Fragerunde auf Instagram gestartet. Einer ihrer Follower wollte wissen, wie sie ihr Kind zur Welt bringen möchte. Ihre klare Antwort: Per Kaiserschnitt! Und dafür hat die 29-Jährige gleich mehrere Gründe. Einerseits könne man besser planen, da der Termin für den Eingriff vorher ausgemacht wird. Dazu kommt dann auch noch der gesundheitliche Aspekt von Baby und Mutter. „Das Risiko für Komplikationen beim Baby ist beim geplanten Kaiserschnitt geringer“, so Kim in ihrer Story.

Ein weiterer Pluspunkt für einen Kaiserschnitt sei laut der Schwangeren auch das Sexleben. Das sei in Bezug auf eine Geburt extrem wichtig, jedoch würden nur die wenigsten darüber sprechen, wie Kim erklärt. „Ja, mir war auch wichtig, dass der Intimbereich unversehrt bleibt und somit das Sexualleben nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Realtalk“, stellt sie klar. Auch gegenüber Stylebook erklärt Kim, dass Sex einen hohen Stellenwert in ihrer Beziehung habe. „Für mich ist ein intaktes Sexualleben eine gewisse Lebensqualität.“ Im Nachhinein brachte ihr diese Offenheit allerdings einiges an Kritik ein.

„Ist doch jedem selbst überlassen“

Ihre Entscheidung – aus welchen Grund auch immer – gefiel wohl nicht all ihren Social-Media-Fans. Denn wie sie weiter auf Instagram berichtet, habe sie dafür viel Kritik einstecken müssen. „Ich krieg echt Nachrichten, wo ich verurteilt werde, wieso ich so was mache“, erzählte Kim. Für sie absolut nicht nachvollziehbar. „Ich verstehe das nicht in der heutigen Zeit. Es ist doch jedem selbst überlassen.“ Die 29-Jährige habe bereits bei ihrer ersten Geburt gute Erfahrungen mit einem Kaiserschnitt gemacht.

Daher „wird es von vielen Ärzten aus gesundheitlichen Gründen empfohlen, das zweite Kind ebenfalls per Kaiserschnitt zu gebären“, so Kim. Zudem sollte jede Frau für sich selbst entscheiden dürfen, welcher Weg für sie der richtige ist, wie das Statement des Reality-Stars weiter lautet.

Mittlerweile hat Kim auch das Geschlecht ihres zweiten Babys verraten: Es wird ein Mädchen. Bei dem Vaters ihres Kindes handelt es sich um den Unternehmer Alexander Beliaikin. Letztes Jahr im August gab sich das Paar das Ja-Wort – jetzt erweitern sie ihre kleine Familie. Denn aus ihrer früheren Beziehung mit Rocco Stark hat die 29-Jährige bereits ein Kind: die heute neunjährige Amalia. Auch Alexander brachte bereits einen Sohn mit in die Beziehung.

Lange dürfte es wohl nicht mehr dauern, bis Kim endlich mit ihrer kleinen Tochter vereint ist.

Wäre euch eine natürliche Geburt oder ein Kaiserschnitt lieber? Eine natürliche Geburt. Ein Kaiserschnitt.

Quiz Maker – powered by Riddle