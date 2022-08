Manche Menschen starten ganz entspannt in den Tag. Andere wiederum haben gefühlt schon direkt nach dem Aufstehen eine ewig lange To-do-Liste abzuarbeiten und sind immer im Dauerstress. Für sie hat der Tag einfach zu wenig Stunden.

Besonders diese drei Tierkreiszeichen bürden sich zu viele Aufgaben auf.

Jungfrau

Die Jungfrau hat ein großes Problem: Sie kann einfach nicht Nein sagen. Ständig richtet sie sich nach anderen und vergisst dabei völlig auf sich selbst. Die Jungfrau gönnt sich einfach keine Ruhe und nimmt immer wieder einen neuen Punkt von Arbeitskolleg:innen und Freunden in ihre To-do-Liste auf. Den Fokus mal auf ihre eigenen Bedürfnisse legen? Für die Jungfrau schlichtweg nicht möglich. Ihr Drang nach Perfektion und Anerkennung erlaubt es ihr nicht. Deshalb vergisst sie oft darauf, sich einfach mal zu entspannen und sich etwas Ruhe zu gönnen. Das führt meist dazu, dass sie nicht mehr weiß, wo ihr der Kopf steht.

Löwe

Der Stress des Löwen resultiert aus seinem Bedürfnis im Rampenlicht zu stehen und für alles die Lorbeeren zu ernten. Er übernimmt sich, weil er nicht realisiert, wie viel Arbeit letzten Endes auf ihn zukommt. Sein Ehrgeiz überschattet einfach alles andere und lässt keine seiner Schwächen zu. So auch die Tatsache, dass ihm eine Pause manchmal ganz guttun würde. Doch kaum hat der Löwe ein Projekt hinter sich gebracht, steht schon das nächste an. Der Löwe muss lernen, dass es auch in Ordnung ist, manche Aufgaben und die damit einhergehende Verantwortung manchmal abzugeben.

Steinbock

Braucht jemand Hilfe, dann ist der Steinbock stets zur Stelle – gerade bei Freunden und Familie. Denn wenn es um die eigene Familie geht, lässt der Steinbock einfach alles stehen und liegen. Doch dadurch verliert er oft den Überblick über seine eigenen To-dos und gerät in Dauerstress. Denn vieles bleibt beim ihm deshalb einfach liegen und wird vergessen. Dann fliegt dem Steinbock alles um die Ohren. Er möchte einfach für jeden da sein. Aber er muss einsehen, dass das leider nicht immer geht.