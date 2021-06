Die Hitzewelle hat uns alle voll im Griff. Neben Schweißausbrüchen haben wir jetzt auch noch mit geschwollenen Füßen zu kämpfen. Mit ein paar einfachen Tricks kannst du diese aber verhindern. Deine Füße werden es dir danken.

Außerdem haben wir für euch drei Last-Minute-Tipps gegen die Schwellungen.

So kannst du geschwollene Füße verhindern

Wir kennen es alle: Kaum kommt die erste Hitzewelle im Sommer kämpfen wir mit geschwollenen Füßen. Aber warum schwellen sie, wenn es warm ist überhaupt so schnell an? Der Grund ist ein ganz einfacher: Die Venen in unserem Körper sind dafür verantwortlich das Blut wieder zurück Richtung Herz zu befördern. Vor allem im Sommer neigen wir dazu uns untertags weniger zu bewegen und zu wenig zu trinken, um die Hitze zu kompensieren. Dann beginnt der Blutfluss zu stocken und unsere Füße schwellen schneller an. Um das in Zukunft zu verhindern, kannst du einige einfache Tricks in deinen Alltag integrieren.

1. Genug trinken

Besonders im Sommer ist es wichtig, immer genügend zu trinken; das wissen wir alle. Aber auch gegen geschwollene Füße hilft es, wenn wir genügend Wasser getrunken haben. Denn die Flüssigkeit verdünnt unser Blut und erleichtert damit den Blutfluss. Aber Achtung: Vermeide Alkohol, den dieser dehydriert den Körper und bewirkt das genaue Gegenteil. Auch zuckerhaltige Getränke sind nicht geeignet, um gegen geschwollene Füße vorzugehen. Denn der Körper muss zuerst den Zucker und alle anderen Stoffe separieren, bevor die Flüssigkeit ins Blut gelangen kann.

2. Tomaten essen

Es gibt einen Grund, warum im Flugzeug oft Tomatensaft angeboten wird. Denn sie enthalten Stoffe, die den gesunden Blutfluss unterstützen und damit auch wunderbar in der Höhe gegen einen Blutstau helfen können. Auch im Sommer sind Tomaten das perfekte Hausmittel gegen geschwollene Füße. Und dafür musst du nicht jeden Tag Unmengen an Tomaten essen. Es reicht, wenn du ein- bis zweimal in der Woche ein paar zu dir nimmst.

3. Weniger sitzen

Vor allem im Sommer bewegen sich die meisten Menschen untertags nicht gerade sonderlich viel. Immerhin ist es heiß und jede Bewegung ist unglaublich anstrengend. Allerdings ist das auch einer der Hauptgründe, warum unsere Füße schneller anschwellen. Und dagegen gibt es nur eine Lösung: Steh ab und zu auf und schüttel deinen Körper durch. Das regt den Blutfluss wieder an und die Schwellungen kommen gar nicht erst. Wenn du im Büro bist, solltest du in den Bildschirmpausen hin und wieder eine kleine Runde gehen oder zumindest ab und zu aufstehen. Diese kurzen Bewegungseinheiten können wahre Wunder bewirken.

4. Die richtige Ernährung

Ein weiterer Auslöser für geschwollene Füße ist Magnesium-Mangel. Deshalb solltest du vor allem im Sommer immer darauf achten genügend davon zu dir zu nehmen. Dafür musst du aber nicht irgendwelche Zusatzstoffe schlucken, sondern es reicht vollkommen, wenn du die richtigen Lebensmittel isst. Magnesium findest du in Lebensmitteln, wie Bananen, Nüssen, Spinat, Kohl und Avocados.

Salz solltest du hingegen im Sommer eher vermeiden. Denn es trocknet den Körper aus und verursacht Flüssigkeitsablagerungen.

3 Last-Minute-Tipps gegen geschwollene Füße:

Wenn die Füße einmal angeschwollen sind, ist es auch gar nicht mehr so leicht die Schwellung wieder wegzubekommen. Dann in neue Schuhe zu schlüpfen ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit und jeder Schritt wird zu einer echten Herausforderung. Deshalb haben wir hier für euch ein paar Last-Minute-Tricks gegen angeschwollene Füße.

1. Füße hochlegen

Wer den ganzen Tag im Büro verbringt und sich einfach nicht so viel bewegen kann, der sollte seine Beine hin und wieder hochlegen. Dadurch unterstützt die Schwerkraft unseren Blutfluss und die Schwellung geht schneller zurück. Dieser kleine Last-Minute-Trick kann wirklich wahre Wunder bewirken.

2. Wechselbäder

Du warst den ganzen Tag in der Arbeit, willst am Abend ausgehen und deine neuen Schuhe anziehen? Da können geschwollene Füße dir einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn du die Schwellung schnell wieder loswerden möchtest, kann ein schnelles Wechselbad wahre Wunder helfen. Dafür musst du nur eine Schüssel mit kaltem Wasser füllen und eine zweite mit warmen Wasser. Dann legst du deine Füße zuerst für 5 Minuten ins Warme und anschließend 10 Minuten ins kalte Wasser. Im Normalfall sollte die Schwellung dann zurückgegangen sein. Wenn nicht, wiederholst du die Prozedur einfach noch einmal.

3. Kühlen

Unsere Füße brauchen im Sommer auch hin und wieder eine Abkühlung. Denn dadurch wird der Kreislauf angeregt und der Blutfluss in den Venen aktiver. Wer die Möglichkeit hat, sollte deshalb hin und wieder seine Füße in kaltes Wasser stecken und dort regenerieren lassen. Im Büro oder bei Veranstaltungen ist das jedoch nicht immer möglich. Deshalb haben wir hier ein paar Produkttipps für euch, um euren Füßen und Beinen eine instant Abkühlung zu verpassen.

Der FRESH cooling spray von Ringana sorgt für die perfekte Abkühlung zwischendurch und regt die Durchblutung an. Du kannst ihn dir um 25,10 Euro im Online-Shop von Ringana holen.

Auch der Bein- und Venenspray von Susanne Kaufmann kann gegen angeschwollene Füße wahre Wunder bewirken. Er stimuliert die Blutzirkusstation, kühlt die Venen und reduziert Wassereinlagerungen. Den Spray bekommst du für 28 Euro im Online-Shop von Susanne Kaufmann.

Das LEGS ELEVEN Kühlserum von bloom&blossom ist ebenfalls ein wunderbares Mittel gegen geschwollene Füße. Es gibt nicht nur einen extra Frischekick für heiße Sommertage, sondern regt auch den Blutkreislauf an. Du kannst dir das Serum im Online-Shop von bloom&blossom um 29 Euro kaufen.

Wer seinen Füßen wieder mehr Energie geben möchte und geschwollene Füße vermeiden will, der kann auch auf die Sun-Lite Sheer Lingerie For Legs Creme von LEGOLOGY zurückgreifen. Ganz nebenbei verschafft sie deinen Beinen auch noch einen schönen Teint. Erhältlich im Online-Shop Niche-Beauty um 47 Euro.

Auch das Magnesiumgel von Saint Charles Apothecary ist das perfekte Mittel gegen geschwollene Füße. Das darin enthaltenen Magnesium zieht in die Haut ein und fördert den Blutkreislauf. Außerdem kühlt das Gel und erfrischt deine erschöpften Füße. Erhältlich im Online-Shop von Saint Charles Apothecary für 19,80 Euro.