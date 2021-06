Der Sommer lässt uns alle nicht kalt und wir leiden unter der langandauernden Hitze. Aber auch unsere Zimmerpflanzen brauchen viel Pflege, um sie vor der Hitze richtig zu schützen.

Wir haben Tipps für euch, wie das am besten gelingt!

Zimmerpflanzen bei Hitze pflegen

Die Hitze setzt uns allen zu. Während wir allerdings auf uns und unsere Tiere besonders achten, vergessen wir oft auf unsere grünen Lieblinge. Denn auch, wenn die Zimmerpflanzen in der Wohnung stehen, haben sie mit der Hitze zu kämpfen. Wenn man nicht gerade den ganzen Tag die Klimaanlage laufen hat, dann brauchen auch unsere Pflanzen bei der Hitze besondere Pflege. Dafür musst du aber nicht auf teure Dünger oder besonderes Mittel zurückgreifen. Es reicht vollkommen aus, wenn du diese drei Tipps befolgst:

1. Genügend Wasser

Genauso, wie wir im Sommer viel trinken sollten, brauchen auch unsere Zimmerpflanzen bei der Hitze besonders viel Wasser. Achte immer darauf, wie feucht der Boden ist und kontrolliere das täglich. Am besten steckst du dafür deinen Finger ungefähr einen Zentimeter in die Erde, um das zu überprüfen. So weißt du immer ganz genau, ob deine Pflanze auch richtig hydriert ist.

2. Direktes Sonnenlicht vermeiden

Um die Hitze aus der Wohnung zu bekommen, verdunkeln wir untertags unsere Fenster. Das wissen auch unsere Zimmerpflanzen zu schätzen, denn direkte Sonneneinstrahlung können die Pflanzen gar nicht leiden. So wie auch wir können unsere grünen Lieblinge ebenfalls einen Sonnenbrand bekommen. Dieser äußert sich vor allem durch eine Verfärbung der Blätter. Die Sonne entzieht der Pflanze die dringend benötigte Feuchtigkeit und raubt ihr dadurch auch die gesunde grüne Farbe. Deshalb gilt: Die Zimmerpflanzen im Sommer niemals in direktes Sonnenlicht stellen.

3. Zimmerpflanzen feucht halten

Besonders tropische Pflanzen lieben Feuchtigkeit. Klar, denn in ihrem natürlichen Lebensraum herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit. Deshalb lieben es tropische Pflanzen, wenn man sie nicht einfach gießt, sondern stattdessen ihre Blätter mit Wasser besprüht. Das gilt übrigens in jeder Jahreszeit – im Sommer solltest du aber besonders darauf achten, dass die Pflanzen permanent schön feucht gehalten werden.