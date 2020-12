Wir kennen sie alle: Die unangenehmen Pickel am Rücken. Nicht nur, dass sie nicht schön aussehen, sondern auch unsere Haut leidet darunter.

Aber woher kommen die Pickel am Rücken und was kann man gegen sie tun?

Woher kommen die Pickel am Rücken?

Es kann mehrere Gründe haben, warum Pickel am Rücken entstehen. Doch in den meisten Fällen hat unsere Haarpflege damit zu tun. Denn beim Waschen der Haare läuft das Wasser anschließend über den Rücken und verursacht Hautunreinheiten. Deshalb solltest du auch nicht so oft Conditioner benutzen! Denn beim Auswaschen bleiben Rückstände davon am Rücken und das fettet unsere Haut. Aber auch auf den Haaren bleiben oft Reste von Shampoos oder Pflegespülungen zurück. Auch wenn es bei den Haaren nicht auffällt, so wirkt sich das dennoch auch im trockenen Zustand auf unsere Haut aus. Vor allem dann, wenn du deine langen Haare oft offen auf den Rücken fallen lässt. Also greif ruhig mal öfters zum Haargummi und lass deine Haut etwas atmen.

Natürlich sind es aber nicht nur äußere Faktoren, die Pickel auf unserem Rücken verursachen. Auch langfristige ungesunde Ernährung und übermäßiger Alkoholkonsum können die Hautunreinheiten verursachen. Also greift auch öfters mal zu Obst und Gemüse!

Aber was tun, wenn die Pickel bereits da sind und einfach nicht mehr verschwinden wollen? Diese Hausmittel können helfen:

1. Heilerde beruhigt die Haut

Anstatt irgendeine teure Anti-Pickel-Creme zu kaufen, kannst du auch einfach Heilerde auf die Haut auftragen. Denn ihre beruhigende Wirkung wirkt sich positiv auf den Rücken aus. Außerdem pflegt und reinigt sie auch gleichzeitig die betroffenen Stellen und wirkt auch vorbeugend wahre Wunder. So haben die Pickel am Rücken wirklich keine Chance mehr. Und es ist auch ziemlich easy sich eine Maske aus Heilerde anzurühren:

Mische das Heilerde-Pulver mit Wasser an. Auf der Verpackung steht in welchem Verhältnis! Dann schmierst du die dickflüssige Paste auf die betroffenen Stellen und lässt die Maske mindestens 10 Minuten eintrocknen. Sobald sie ausreichend getrocknet ist, kannst du sie mit warmen Wasser abwaschen.

Wenn du diese Maske einmal in der Woche aufträgst, kannst du nicht nur vorbeugend was gegen Pickel tun, sondern förderst so auch die Durchblutung und pflegst deine Haut. Win-win!

2. Ein Peeling lässt Pickel verschwinden

Sobald sich aber einmal Pickel am Rücken gebildet und auch schon kleine Narben vom Aufkratzen zu sehen sind, hilft nur noch eines: Ein reichhaltiges Peeling! So wird deine Haut von abgestorbenen Hautschüppchen befreit. Pickel-Ansätze, die unter der Haut sitzen, werden massiert und geglättet. Am besten ist es, wenn du dafür ein Peeling für unreine Haut, das Zink enthält, kaufst. Oder du machst es dir ganz einfach selbst:

Mische etwas Olivenöl mit normalem Speisesalz und verrühre die Mischung. Als Zusatz kannst du auch etwas Zinkpulver hinzufügen. Das findest du in jeder Apotheke. Dann trägst du das Peeling auf den Rücken auf und reibst es mit einem feuchten Handtuch oder Waschlappen ein und massierst die Haut ausgiebig.

3. Zinksalbe als Wundermittel

Das ist ein echter Geheimtipp! Jeder, der oft mit Pickel am Rücken zu kämpfen hat, sollte sich eine Zinksalbe besorgen. Die bekommst du in jeder Apotheke oder auch bei dm. Diese Salbe wirkt antibakteriell und verhindert, dass sich Keim und Bakterien ausbreiten. Außerdem trocknet sie auch Pickel aus, sodass sie nicht noch größer werden. Wichtig: Trage die Salbe aber nicht am ganzen Rücken aus, denn so würde deine ganze Haut austrocknen und rissig werden. Am besten ist es, wenn du sie nur punktuell auf die einzelnen Pickel schmierst.

4. Backpulver lindert Hautirritationen

Backpulver zählt zu den Wunderwaffen in jedem Haushalt. Denn es ist nicht nur zum Backen oder für weiße Zähne zu gebrauchen. Es verhindert auch die unangenehmen Pickel am Rücken und lindert Hautirritationen. Auch daraus kannst du wunderbar eine Maske zaubern: