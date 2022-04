Während manche Personen bei Stress immer einen klaren Kopf behalten können, stehen andere gefühlt ständig unter Strom. Das liegt zum Teil an den Persönlichkeitsmerkmalen ihres Sternzeichens.

Diese Tierkreiszeichen stressen sich immer wieder selbst.

Jungfrau

Als Perfektionistin ist die Jungfrau ein richtiger Workaholic. Sie muss jede Aufgabe perfekt erfüllen. Doch ihre Ansprüche an sich selbst sind so hoch, dass sie deshalb ständig gestresst ist. Manchmal würde es ihr helfen, einfach mal nach Hilfe zu fragen oder Aufgaben abzugeben. Doch ihr fällt es einfach enorm schwer, nicht mehr alles selbst in der Hand zu haben.

Fische

Die Fische hingegen sind das genaue Gegenteil, ständig hängen sie mit dem Kopf in den Wolken und vergessen alles um sich herum. Die Tagträumerei hat aber einen großen Haken, denn dadurch vergessen sie immer wieder das Hier und Jetzt und vernachlässigen ihre Aufgaben. So geraten sie immer wieder unter Zeitdruck, weil sie alles auf den letzten Drücker erledigen müssen.

Zwillinge

Beim Zwilling herrscht durchgehend Freizeitstress, weil sein Freundeskreis so enorm groß ist. Ständig wird er zu irgendwelchen Events oder Feiern eingeladen, sodass sich die Termine immer wieder überschneiden. Sich ständig entscheiden zu müssen, sorgt deshalb für großen Stress beim Zwilling. Aber auch einmal nichts zu tun fällt dem Sternzeichen schwer, denn die Angst, etwas zu verpassen, ist allgegenwärtig.