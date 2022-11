Ein äußerst verstörendes Video kursiert gerade im Netz. Darin ist zu sehen, wie Forscher:innen aus Florida eine Python sezieren und dabei einen Riesen-Alligator im Magen der Schlange entdecken.

Das etwa fünf Meter lange Tier sei in dem US-Bundesstaat zu einer echten Plage geworden.

Python verschlingt Riesen-Alligator in einem Stück

Feldarbeiter in Florida sind während ihrer Arbeit auf einen erschreckenden Fund gestoßen. Sie haben eine fünf Meter lange Python entdeckt, die etwas Großes geschluckt haben soll. Das Team rund um die US-Forscherin Rosie Moore hat das Tier daraufhin untersucht. „Sie riefen uns an und sagten, da sei ein großes Objekt drin. Wir dachten, es sei entweder ein Reh oder ein Alligator“, so die 26-Jährige gegenüber Daily Mail.

Also schnitten sie die Schlange auf und machten eine unglaubliche Entdeckung: Im Körper des Tieres befand sich ein kompletter Riesen-Alligator. „Es ist definitiv schockierend, auch ich habe so etwas zum ersten Mal gesehen“, berichtet die Wissenschaftlerin. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie das Video und sorgt damit für gespaltenen Meinungen. Währen einige User:innen das Gesehene sehr spannend finden, sind andere regelrecht verstört von dem, was im Bauch der Python zum Vorschein kommt.

Achtung, das Video ist wirklich nichts für schwache Nerven …

Verstörendes Video soll für Aufhorchen sorgen

Rosie Moore hat den Clip nicht ohne Grund mit der Welt geteilt. Damit möchte sie für Bewusstsein sorgen, dass sich die Pythons in Florida gerade rasant ausbreiten und zu einer Plage werden. „Aufgrund der subtropischen Umgebung Südfloridas, gepaart mit der langen Lebensdauer und schnellen Fortpflanzung der burmesischen Pythons, sind diese Schlangen erfolgreich in ökologisch sensible Gebiete wie den Everglades-Nationalpark eingedrungen“, so die Forscherin.

Die schnelle Ausbreitung könnte noch zum Problem werden, so Moore. „Dies stellt aufgrund der breiten Ernährungspräferenzen der Pythons eine Bedrohung für eine Vielzahl von Wildtieren dar.“ Die sogenannte burmesische Python (Python molurus bivittatus) ist eine der größten Schlangen der Welt. Sie kann über sechs Meter lang werden. „Diese spezielle Python war ungefähr fünf Meter groß und hatte einen 1,5 Meter großen Alligator verzehrt“.