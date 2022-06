Das Netz liebt Tiere! Erst Recht, wenn diese eine … sagen wir mal … fancy Frisur haben. So wundert es auch nicht, dass jetzt ein Löwe mit Stirnfransen viral geht. Wie lustig das Ganze aussieht, seht ihr hier.

Ist der Löwe etwa Opfer eine großen Umstyling-Aktion á la „GNTM“ geworden?

Löwen gelten als Könige der Tiere – ja, sie wirken geradezu majestätisch! Naja, aber wohl nicht alle – wie ein Löwe aus China nun beweist. Seine Look sorgt derzeit für große Belustigung im Netz.

Die Besucher*innen des Zoos von Guangzhou in China bekommen derzeit eine besonders haarige Sensation zu sehen. Ein Löwe unterscheidet sich nämlich deutlich von seinen Artgenossen. Statt der typischen langen Löwenmähne, die eher nach oben absteht, sieht man bei dem Löwen namens Hang Hang einen ungewöhnlichen Pony.

Lion in China zoo goes viral for fringe, zookeepers deny giving it haircut https://t.co/KqAmwiHzrr pic.twitter.com/8ZN45jOmbr