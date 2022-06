Es ist mal wieder so weit: Auf alle iPhone-User kommen spannende Veränderungen zu! Mit dem neuen Betriebssystem iOS 16 ist es bald möglich, den Sperrbildschirm zu personalisieren und gesendete iMessages zu bearbeiten oder zu löschen. Aber auch einige neue Sharing-Funktionen stehen an.

Die wichtigsten Neuerungen haben wir für euch zusammengefasst.

Das sind die Highlights von iOS 16

Auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference (WWDC) hat Apple wieder einige Neuerungen vorgestellt. Unter anderem das neue Betriebssystem für das iPhone. Wie immer stehen dabei einige Veränderungen – auch optischer Natur – an! iOS 16 legt den Fokus hauptsächlich auf neue Sharing- sowie KI-Funktionen; aber auch die Personalisierbarkeit spielt eine große Rolle. Ab Herbst wird das neue Betriebssystem dann verfügbar und bereit zum Installieren sein. „iOS 16 ist ein großes Release mit Updates, die das iPhone Erlebnis verändern“, so Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering bei Apple.

Personalisierter Sperrbildschirm

Der Sperrbildschirm der Apple-Geräte sieht seit einer gefühlten Ewigkeit einfach immer gleich aus. Mit iOS 16 soll sich das jetzt aber ändern. Denn künftig kann man Farbe und Textstil von Uhrzeit und Datum ändern und dem Hintergrundbild anpassen. Somit können wir also auch das lästige Zuschneiden von schönen Fotos hinter uns lassen, damit diese nicht von der Schrift verdeckt werden. Der Sperrbildschirm bekommt jetzt auch einige Widgets, die man selbst auswählen kann – in etwa wie bei der Apple Watch. So soll man auch einfacher Informationen wie bevorstehende Termine, Wetter, Akkustand, Wecker und vieles mehr gleich auf einen Blick sehen können.

Wer sich nicht entscheiden kann, welche Text-Farbe-Bild-Kombi als Hintergrund dienen soll, kann einfach mehrere Optionen speichern und dann durchwechseln. Und wer immer up-to-date bleiben möchte, hat die Möglichkeit, mit Live-Aktivitäten über aktuelles Geschehen oder den Stand der Dinge bei Fahr- und Lieferdiensten informiert zu werden.

Bearbeiten und Rückrufen von iMessages

Ein Feature, das in so einigen Situationen gar nicht mal so unpraktisch ist: das Bearbeiten von Nachrichten. Ziemlich nützlich, wenn einem die Autokorrektur mal wieder einen Strich durch die Rechnung macht oder man im Nachhinein noch etwas ändern möchte. Wer mit seiner Nachricht nicht zufrieden ist und diese am liebsten dauerhaft löschen möchte, kann dies nun auch bald tun. Denn mit dem Update können gesendete iMessages wieder zurückgerufen werden. Und wie es laut Video auf apple.com aussieht, ist für den Empfänger nicht ersichtlich, dass man sich für diesen Schritt entschieden hat.

Und: Wir alle kennen doch diesen Moment, in dem wir eine Nachricht lesen, abgelenkt oder gestresst sind und schlussendlich vergessen, zu antworten. Künftig können Konversationen als ungelesen markiert werden, damit man später zu ihnen zurückkehrt.

Neue Sharing-Funktionen

Wer gerne Fotos mit anderen Personen bzw. mit der eigenen Familie teilt, kommt beim Update auch auf seine Kosten. Denn die geteilte Fotomediathek von iCloud ermöglicht bis zu sechs Nutzerinnen und Nutzern, ihre Inhalte beizusteuern. Das soll auch ganz unkompliziert funktionieren: mittels künstlicher Intelligenz, also KI, können Fotos beispielsweise nach Datum oder den darin vorkommenden Personen freigegeben werden. Oder noch einfacher: mit einem eigenen Umschalter in der Kamera-App kann man die Fotos automatisch an die geteilte Mediathek senden.

Auch in Sachen Kontrolle geht Apple noch einen Schritt weiter. Denn die sogenannte Familienfreigabe soll es Eltern vereinfachen, neue Geräte für ihre Kinder einzurichten und vor allem – die Kontrolle darüber zu haben, was die Kinder auf ihrem Smartphone sehen und machen können.

Erweiterte Mail-Funktionen

Auch das Mail-Tool wurde für iOS 16 vollkommen überarbeiten. In Zukunft ist es möglich, das Versenden von E-Mails schon vorab zu planen oder sie bei einem versehentlichen oder falschen Sendevorgang wieder zurückzurufen. Das Programm erkennt auch, ob man etwa einen grundlegenden Teil der Mail – wie den Anhang – vergessen hat und erinnert einen daran, dies noch einzufügen. Wer gerade ein wichtiges Mail gelesen hat, aber zu beschäftigt ist, darauf zu antworten, kann die Remind-Me-Later-Funktion verwenden. Damit soll vermieden werden, dass man schlussendlich vergisst, zu antworten.

Auch sehr spannend: Wenn man noch keine Antwort auf eine bereits versendete Mail erhalten hat, wird man durch „Follow Up“ daran erinnert, nochmal nachzuhaken.

Noch mehr Möglichkeiten mit CarPlay

Wer bisher auf CarPlay gesetzt hat, erhält mit dem Update einige spannende News! Denn iOS 16 möchte sich noch intensiver mit dem Fahrzeug verbinden. So soll man nicht nur die bisherigen Apps, sondern auch das Autoradio sowie die Klimaanlage steuern können. Zudem sieht man künftig auch Informationen über Geschwindigkeit, Tankfüllung sowie Temperatur auf der Anzeige. Auch hier setzt Apple auf unterschiedliche Designs der Instrumentenanzeige.

Die Unterstützung für Widgets gibt außerdem Auskunft über Wetter bis hin zur Musik – direkt auf dem Dashboard des Autos.

Sind die neuen Funktionen für euch nützlich? Ja, total! Nein, gar nicht.

