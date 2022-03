Viele von uns sind stolze Besitzer eines iPhones. Doch was die meisten nicht wissen: unser geliebtes Smartphone hat jede Menge versteckte Tricks auf Lager, die uns in Staunen versetzen! Aber zum Glück gibt es TikTok. Da teilen User ihre Favorite-Hacks!

Hier kommen die besten iPhone-Hacks, die unser Leben ein wenig leichter machen.

1. Screenshot einer ganzen Website

Wir fragen uns, wie viel Zeit wir uns mit diesem Hack in der Vergangenheit wohl erspart hätten. Wer mit dem iPhone einen Screenshot einer Webseite macht, bekommt immer nur den aktuell auf dem Display sichtbaren Ausschnitt zu sehen. Doch wusstest du, dass man mit einem Trick auch einen Screenshot einer kompletten Website machen kann?

So geht’s:

Mach einen Screenshot und es erscheint ein kleines Vorschaubild.

Tippe dann auf das Vorschaubild und auf die Option „Ganze Seite“

Wenn du die Option „Ganze Seite“ auswählst, siehst du am rechten Bildschirmrand zudem eine Leiste, mit der du noch einmal durch die komplette Webseite scrollen kannst.

Tippe auf „Fertig“ oben links, wenn du mit dem Screenshot zufrieden bist.

Wähle dann „PDF in ‚Dateien‘ sichern“ aus und bestimme anschließend den Ordner, in dem der Screenshot abgelegt werden soll. Fertig!



2. Licht an im Harry-Potter-Style

Hier kommt der vermutlich coolste Hack aller Zeiten. Das nächste Mal, wenn du dein iPhone suchst oder du einfach schnell die Taschenlampe aktivieren möchtest, sag: „Hey Siri, Lumos!“ Und schon geht das Handylicht an. Zum Deaktivieren reicht der Befehl: „Lumos aus“. Perfekt für all diejenigen, die noch immer vergebens auf die Einladung nach Hogwarts warten.

Und wenn wir schon bei Zaubersprüchen sind: Mit dem Wort „Accio“ rufen die Zauberer bei „Harry Potter“ Dinge herbei. Sag einfach „Hey Siri/Google, Accio + einen beliebigen App-Namen“ – und schon öffnet sich die App wie von Zauberhand!

3. Flug tracken

Klar, in Pandemiezeiten ist dieser Hack vermutlich nicht gerade überlebenswichtig, aber dennoch fällt dieser Trick in die Kategorie „Good to Know“. Wenn ihr wollt, dass eine Person euren Flug tracken kann, dann jetzt gut aufgepasst:

Sende die Flugnummer über iMessage an eine Person

iMessage erkennt automatisch, dass es sich um eine Flugnummer handelt.

Diese kann man dann anklicken, um den Status abzufragen. Es öffnet sich die Karte und man erfährt wo sich der Flieger gerade befindet.

4. Benachrichtigungen ausschalten

Wer kennt das nicht: Ab und zu bekommt man unglaublich viele Mitteilungen auf einmal und man würde am liebsten die App löschen! Aber auch da gibt es einen Hack. Wenn dir eine App zu viele Benachrichtigungen sendet, kannst du sie schnell über den Sperrbildschirm stumm schalten.

So geht’s:

Öffne im Sperrbildschirm die letzten Benachrichtigungen.

Streiche dann auf der Benachrichtigung (die du nicht mehr bekommen möchtest) nach links und tippe auf Optionen.

Hier kannst du dann die Benachrichtigungen für diesen Dienst für eine Stunde oder den Rest des Tages stumm schalten.

5. Taschenlampe ausschalten

Für alldiejenigen, die gerne mal aus Versehen die Taschenlampe aktivieren: Mit diesem Trick könnt ihr diese im Nullkommanix wieder deaktivieren: Ziehe den Sperrbildschirm einfach kurz von rechts nach links (siehe Video unten) und die Taschenlampe wird sofort deaktiviert. Schneller geht nicht!