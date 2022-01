Unser täglicher Begleiter hat viel mehr drauf, als wir denken! Im Apple-Betriebssystem verstecken sich einige wirklich sehr nützliche Funktionen, die das Leben erleichtert sollen. Diese iPhone-Hacks sind einfach zu gut, um sie nicht sofort auszuprobieren.

Welche das sind, erfahrt ihr hier! (Einige der Hacks sind erst ab iOS 15 verfügbar)

Live-Text aus Bildern kopieren

Wie oft habt ihr schon Fotos von handgeschriebenen Texten oder einem IBAN gemacht und euch dann geärgert, dass ihr erst alles selbst abtippen und umständlich zwischen mehreren Tabs hin und her springen müsst?! Die Funktion Live-Text spart euch jetzt einiges an Zeit! Denn ihr müsst in der Foto-App bloß den Text anklicken und euer Smartphone erkennt sofort, dass es sich dabei um etwa Schriftliches handelt. Dann klickt ihr einfach auf „Kopieren“ und fügt den Text ein, wo immer ihr ihn auch braucht. Durch die OCR-Technologie (optische Zeichenerkennung) des iPhones kann man den gewünschten Text auch einfach nur mit der Kamera erfassen und muss noch nicht mal abdrücken. Schon erscheint auf der rechten Seite ein Symbol, mit dem man das Geschriebene kopieren und sogar übersetzen kann.

Dokumente Scannen und als PDF abspeichern

Hätten wir das nur schon früher gewusst! Die Notizen-App ist vielleicht nützlicher, als man denkt. Während viele einfach nur ein paar Gedanken oder wichtige Dinge darin notieren, gibt es noch weit mehr Funktionen, die einem den Besitz eines Laptops oder Druckers nahezu gänzlich ersparen. Denn ihr könnt mit dieser vorinstallierten App auch PDFs erstellen. Dafür klickt ihr auf das Kamera-Symbol in den Notizen und fotografiert das Dokument ab. Mit „Sichern“ kann man das PDF dann in den Dateien abspeichern und/oder verschicken.

Alle offenen Safari-Tabs gleichzeitig schließen

Mal ehrlich: Wie oft räumt ihr euren Safari-Browser wirklich auf? Oft kommt es vor, dass sich durch ständiges Googeln, Weiterleiten und Herumklicken unzählige Tabs öffnen und man mit Sicherheit nichts mehr wiederfindet, weil man sich erst durch eine ganze Schlange an offenen Seiten durchkämpfen muss. Wer einfach mal wieder Tabula Rasa in der Safari-App machen will, kann das innerhalb einer Sekunde tun. Dafür einfach den Browser öffnen und rechts unten auf das Feld „Fertig“, länger mit dem Finger drücken. Dann erscheint der Befehl „Alle XY Tabs schließen“.

Siri verrät einem die Passwörter

Siri weiß auf so ziemlich alles eine Antwort! Wieso also nicht auch, wie unsere Passwörter lauten? Genau das hat die smarte Sprachassistentin mittlerweile gelernt. Denn wenn man mal wieder den Überblick über seine Zugangsdaten verloren hat (was bei den endlosen Apps und Online-Shopping-Portalen ja öfter vorkommen kann), dann hilft uns Siri aus der Patsche. Mit „Hey Siri, zeig mir meine Passwörter“ oder „Hey Siri, wie lautet mein Passwort für XY?“ sieht man die Log-in-Daten, die zuvor auf dem Handy abgespeichert wurden. Natürlich nur schriftlich und nicht laut vorgelesen. Man muss für die Passwortabfrage auch seine Identität entweder durch Face ID oder Code bestätigen, sonst könnte Siri ja jeder die Passwörter entlocken.

Geheime Befehle geben

iPhones gibt es mittlerweile in ziemlich vielen verschiedenen Größen. Wer eines der größeren Exemplare hat, muss sich oft umständlich verrenken, um einen Screenshot zu machen oder andere digitale Befehle zu geben. Wer aber unter „Bedienungshilfen“ auf „Tippen“ klickt, kommt ganz unten zum Feld „Auf Rückseite tippen“. Hier hat man dann die Auswahl zwischen Doppeltippen und dreimal tippen. Dort gibt es dann die Möglichkeit, zwischen zahlreichen Kurzbefehlen, wie etwa Bildschirmfoto, Bildschirmsperre, Taschenlampe, Einhandmodus usw. zu wählen.

Hintergrundgeräusche aktivieren

Meistens versuchen wir, Hintergrundgeräusche so gut es geht auszublenden, doch manchmal können diese auch eine gute Ablenkung sein. Wenn man unter einem Tinnitus leidet zum Beispiel. Dazu kann man im „Kontrollzentrum“ den Button „Hören“ hinzufügen. Ist dieser aktiviert, dann hört man durch Kopfhörer ein beruhigendes Hintergrundgeräusch, das bei der Konzentration helfen kann. Die Lautstärke sowie die Art des Geräusches kann man dabei selbst bestimmen. Zur Auswahl stehen verschiedene Arten von Rauschen sowie „Ozean“, „Regen“ und „Fluss“. Diese Funktion könnte man auch mal ausprobieren, wenn man mal besonders gestresst oder nervös ist.

Mit Live-Mithören wirklich ALLES hören

Wer in der Freundesrunde einfach keine Details der Gespräche verpassen möchte, selbst wenn er mal kurz auf die Toilette geht (oder für kurze Zeit in das Leben eines Spions eintauchen und den Freunden sämtliche Geheimnisse entlocken möchte), der kann die Funktion „Live-Mithören“ nutzen. Alles, was man dafür braucht, sind Kopfhörer und ein iPhone, das in dem Raum mit den Leuten bleibt, die man „abhören“ möchte. So kann man getrost das Zimmer verlassen und wirklich alles hören, was die Personen rund um einen zu sagen haben. Vielleicht nicht immer ganz so empfehlenswert, aber das Ausprobieren macht auf jeden Fall Spaß!