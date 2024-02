Dass Mansplaining einfach nur richtig nervig sein kann, haben wohl viele von uns schon am eigenen Leib erfahren müssen. Ein Fall geht jetzt aber viral. Denn eine Profi-Golferin wird in einem Video komplett unaufgefordert von einem fremden Mann belehrt.

Ihre Erfahrung oder Trainings-Motivation ist dem Mann dabei vollkommen egal.

Profi-Golferin filmt Mansplaining-Moment

Jetzt einmal ganz ehrlich: hat sich irgendjemand nach einer Mansplaining-Aktion schon mal gedacht: „Ach, zum Glück hat mir der Mann das jetzt noch einmal ungefragt erklärt; was würde ich nur ohne ihn tun?“ Nö, wir uns auch nicht. Denn Mansplaining – also der Moment, in dem ein Mann einer Frau ungefragt von oben herab versucht, die Welt zu erklären – ist in den meisten Fällen einfach nur ultra nervig und eine absolute Geduldsprobe für uns.

Dennoch scheint es nicht so, als würde dieses Phänomen in naher Zukunft ein Ende nehmen. Der Beweis dafür ist jetzt ein Tiktok-Video von Georgia Ball. Die Profi-Golferin teilt auf ihrem Account immer wieder Clips von sich beim Training; zeigt, wie sie bravourös Hole-In-Ones meistert und gibt auch immer wieder Einblicke in ihr Leben als Profi. Wenn sie von etwas eine Ahnung hat, dann also von Golf.

„Könnt ihr glauben, dass er das gesagt hat?“

Das hinderte einen Mann jedoch offenbar nicht, ihr ungefragt Tipps zu geben. Ein Moment, den Georgia zufällig festhält. Denn der Mann nähert sich mit den Worten: „Entschuldigen Sie, was Sie da machen, das sollten Sie nicht tun. Sie sollten … richtig durchziehen. Schwingen und durchziehen.“ Damit aber noch nicht genug, denn der Mann – der in dem Video nicht gezeigt wird – erklärt ihr dann noch ganz genau, was sie denn falsch macht: „Sie sind zu langsam auf dem Weg nach oben.“ Was der Mann allerdings nicht weiß: Georgia schwingt ihren Schläger ganz bewusst so, da sie gerade an einer Schwungumstellung arbeitet. Das ist dem Mann aber ziemlich egal.

Er bleibt dabei: Georgia macht ihre Sache falsch – und braucht dringend seinen Unterricht. Sie sei zu langsam; betont er erneut. „Ich spiele seit 20 Jahren Golf. Was du tun musst, ist schneller durchziehen als du es gerade tust.“ Der Mann lässt also nicht locker. Georgia schlägt dann einen weiteren Ball – und zielt perfekt. So – und jetzt dürft ihr drei Mal raten wem sie das (laut dem Mann) zu verdanken hat? Ganz genau: Ihm natürlich. Auch als Georgia ihm dann erneut erklären will, dass ihre Schwungtechnik ganz bewusst ist, ist ihm das egal. „Könnt ihr glauben, dass er das gesagt hat?“, titelt Georgia dementsprechend das Video. Denn auch wenn sie dem Mann nicht in dem Moment Kontra gegeben hat, scheint sie die Situation danach noch zu beschäftigen.

Video geht viral

Viele verstehen Georgias Ärger. Denn das Video geht innerhalb kurzer Zeit viral – und zahlreiche Menschen betonen, dass der Mann sich grundlegend falsch verhalten hat. „Ich wäre definitiv nicht so nett geblieben“, kommentiert etwa ein User. „Der einzige Grund für diese Unterhaltung war, dass er dir sagen konnte, dass er seit 20 Jahren Golf spielt“, ärgert sich eine andere Nutzerin. Besonders der Moment, als der Mann Georgias guten Schlag zu seinem Verdienst macht – obwohl Georgia keinen seiner Tipps anwandte – sorgt in den Kommentaren für Furore. „Die Art und Weise, wie er sagte: ‚Sehen Sie, wie viel besser das war“‚ obwohl du buchstäblich den gleichen Schlag wie zuvor gemacht hast“, schreibt ein Nutzer.

Andere betonen währenddessen, dass sie selbst so etwas nie machen würden. „Ich fahre auch schon seit 25 Jahren Auto, würde aber nie auf die Idee kommen, Lewis Hamilton Tipps zu geben“, schreibt etwa eine Userin. Viele haben deshalb nur eine Hoffnung: dass der Mann auf das virale Video aufmerksam wird und bemerkt, wie daneben er sich verhalten hat.