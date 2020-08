Die Bilder dieser dramatischen Rettungsaktion machen gerade im Netz die Runde. Denn weil ein Hund bei 34 Grad Außentemperatur in einem Auto eingesperrt ist, schlägt ein Mann die Scheibe kurzerhand mit einer Axt ein, um das Tier zu retten.

Die Besitzerin war unterdessen mit ihrer Tochter in einem Einkaufszentrum shoppen.

Mann befreit Hund mit Axt aus Auto

Ein Mann aus Großbritannien rettete einem Hund nun womöglich das Leben. Denn das Tier war in ein Auto im Newbury Retail Park in Berkshire eingesperrt während es draußen 34 Grad hatte. Um den Hund aus dem aufgeheizten Fahrzeug zu befreien, schnappte der Mann kurzerhand eine Axt und schlug die Autoscheiben ein. Das Tier sei bereits hechelnd am Rücksitz gesessen. Passanten hatten den Vierbeiner zuvor am Rücksitz des Wagens entdeckt. Ein Mann beschloss schließlich das Fenster einzuschlagen, um das Tier zu befreien. Er brauchte insgesamt acht Versuche, um die Scheibe zu zerschlagen. Ein Video der dramatischen Rettungsaktion macht nun im Netz die Runde.

Bei 34 Grad Außentemperatur in Auto eingesperrt

Die Besitzerin des Hundes war währenddessen mit ihrer Tochter in einem nahegelegenen Einkaufszentrum shoppen. Trotz 34 Grad Außentemperatur ließ sie den Hund im heißen Auto zurück. Autos, die lange in der Sonne stehen, können im Inneren auf bis zu 50 Grad erhitzen. Wäre der Vierbeiner also noch länger im Wagen geblieben, hätte er vermutlich einen Hitzeschlag erlitten und wäre gestorben. Denn Hunde besitzen nur wenige Schweißdrüsen und können ihre Körpertemperatur daher nur schwer regulieren. Sollte man also einen Hund im Sommer in einem Auto eingesperrt sehen, raten Tierschützer dazu unbedingt die Polizei zu verständigen.

Nähere Details dazu, was mit dem Hund und dessen Besitzerin nun passiert, sind nicht bekannt.