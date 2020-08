Nach Jenny Frankhauser, Senay Gueler und Claudia Kohde-Kilsch musste nun Jasmin Tawil das “Promi Big Brother” Haus verlassen.

Sie wurde am Freitagabend von den Zuschauern rausgewählt.

Jasmin Tawil verlässt nach einer Woche das Haus

Nach nur einer Woche musste nun Kandidatin Jasmin Tawil das “Promi Big Brother”-Haus verlassen. Am Freitagabend stand sie neben “The Biggest Loser”-Trainer Ramin Abtin und Sportreporter Werner Hansch auf der Nominierungsliste. Elene Lucia Ameur, die zuvor wegen eines Regelverstoßes ebenfalls auf der Liste stand, konnte sich durch ein Merkspiel retten. Schlussendlich wählten die Zuschauer Jasmin aus dem Märchenwald im Container.

“Promi Big Brother”: Das ist die neue Kandidatin nach Jasmin Tawil

Eine neue Kandidatin lässt allerdings nicht lange auf sich warten. Alessia-Millane Herren, die Tochter von Schlagerstar Willi Herren zog am Freitag neu in den Märchenwald ein. Auch ihr Vater war bereits im Promi-Container. Die 18-Jährige freue sich auf die Herausforderung und stellte direkt klar, dass sie sich von niemandem verarschen lassen will. “Wenn sie blöd zu mir sind, bin ich auch blöd”, so Alessia-Milane.

Diese Kandidaten sind noch in der Show

Die Bewohner des “Promi Big Brother”-Containers sind in der aktuellen Staffel in zwei Gruppen aufgeteilt. Während die einen im Märchenwald wohnen müssen, dürfen es sich die anderen im Märchenschloss gemütlich machen. Und diese Kandidaten sind noch dabei:

Aktuelle Bewohner im Märchenwald

Kommentatoren-Legende Werner Hansch

“The Biggest Loser”-Coach Ramin Abtin

Tochter von Schlagerstar Willi Herren Alessia-Millane Herren

Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur

Schweizer “Bachelorette” und Moderatorin Adela Smajic

Social-Media-Star Udo Bönstrup

Teleshopping-Moderator Sascha Heyna

Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss