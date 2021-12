Von Fremdschämen über Lästern bis hin zu Pannen in der Arbeit ist hierbei alles geboten. Manche Situationen können ganz schön peinlich sein. Kein Grund zu verzweifeln! Wir sind alle nur Menschen. Und manchmal ganz schöne Trotteln. Doch was tun, wenn ausgerechnet im Job Peinlichkeiten passieren? Regel Nummer eins: Locker bleiben. Denn einige Situationen haben wir ausnahmslos alle schon durchgemacht.

1. You had one job!

Wer von uns hatte nicht schon einmal diesen einen Auftrag, von dem man gedacht hat, ihn richtig gut hinzubekommen? Und dann kommt tags darauf der Chef ins Büro und fragt entgeistert, was zum Teufel bei uns denn eigentlich falsch liefe. Jeder macht Fehler – auch die Routiniertesten unter uns. Das kann dann hinterher unangenehm werden. Aber ganz ehrlich? Wer hat sich nicht schon einmal selbst diesen Satz sagen gehört? Fauxpas passieren uns allen! Und ab und zu auch ganz lustige und da musst du wohl oder übel durch – die beste Lösung: Die Flucht nach vorne!

via GIPHY

2. Definitely save!

Auch ein paar Gefahren stecken in unseren Routinetätigkeiten. Ein paar kleine Wunden, den Finger zerschnitten, fast vom Baum erschlagen oder gar eine Explosion. Was wir dazu sagen können? Be a SMARTWORKER! Und wieso? Ganz einfach: Wer sicher arbeitet, der kann auch in der Freizeit 100 % Gas geben. Deshalb setzt sich die neue SAFE AT WORK-Kampagne „BE SMART WORK SAFE“dafür ein, Jugendliche für das Thema Arbeitssicherheit zu sensibilisieren. Arbeitssicherheit ist uncool? Langweilig? Von wegen! Teste dein Wissen mit den Games der Kampagne und fordere deine Arbeitskolleg:innen heraus.

Bild: SAFE AT WORK-Kampagne

3. Plan literally backfired.

Fehlgeleitete E-Mails oder einfach den falschen Chat erwischt. Es gibt vermutlich kaum jemanden, dem so etwas noch nicht passiert ist. E-Mails, die an den besten Kumpel, die Freundin oder den Partner gerichtet waren, landen durch einen falschen Klick beim Chef – oder gleich bei der ganzen Mannschaft. Richtig peinlich wird es, wenn man sich in versehentlich versendeten Mails über Kollegen oder den Chef auslässt oder aber zu viele private Informationen verbreitet. Damn: Das ging mal wieder nach hinten los!

via GIPHY

4. I guess you can guess.

„Work from home they said, it will be fine they said.“ An Videokonferenzen haben wir uns eigentlich alle gewöhnt. Oder so. Heißt aber nicht, dass keine Pannen passieren. Manchmal sogar ziemlich peinliche. Die Hosenpflicht aufgehoben, die Katzendiva im Hintergrund, das Stumm- und Ausschalten des Mikrofons oder der Kamera oder gar mit der ganzen Family bei der Seite. Aber damit müsste klar sein: Wir brauchen mehr Mut zur Peinlichkeit!

via GIPHY

5. On top of everything.

Betriebsfeiern sind geradezu prädestiniert für peinliche Situationen. Zu viel Alkohol, aufdringliche Flirtversuche oder dem Chef mal so richtig die Meinung gegeigt – die Liste ließe sich noch ewig fortführen. Der nächste Arbeitstag kann nach einem solchen Event gern mal zum Spießrutenlauf werden.

via GIPHY

Na, hast du dich bei einem der Punkte selbst erkannt? 🤣😋😎