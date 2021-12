Leider kein Scherz: Die Ex-Freundin von Mike Tyson hat eines Tages beschlossen, eine seiner Tauben zu töten, zu kochen und anschließend zu essen. Das war wohl zu viel für den ehemaligen Profi-Boxer. Er beendete die Beziehung daraufhin.

Das war aber nicht das erste Mal, dass es jemand auf seine Haustier-Tauben abgesehen hatte.

Mike Tyson macht mit Freundin Schluss, nachdem sie seine Taube verspeiste

Manche Menschen halten sich Hunde, Katzen oder Nagetiere zuhause. Andere haben eher eine Vorliebe für Reptilien. Und dann gibt es noch Mike Tyson – einen der wohl stärksten Menschen der Welt. Der ehemalige Profiboxer liebt nämlich Tauben! Und deshalb hat er auch schon seit er ein kleiner Junge war, eigene Haustier-Tauben.

Während viele mit ihren Vierbeinern vor dem TV kuscheln, macht es sich Mike mit dem gurrenden Vogel gemütlich und krault dessen Flügel. Doch vor einiger Zeit hatte er eine Freundin, die Tauben eher auf der Speisekarte als im Schlafzimmer sah. Sie beschloss eines Tages, eine Taube von Mike Tyson zu töten, zu kochen und anschließend auch noch zu essen. Zu allem Überfluss hat sie ihren Boxer-Freund damals auch noch gefragt, ob er ein Stück haben möchte.

Der fassungslose Tyson konnte seine mittlerweile Ex-Freundin offenbar nicht von dem grausamen Massaker abhalten. Doch das schreckliche Schicksal seiner Taube ging ihm dann doch etwas zu weit und er beendete die Beziehung. „Das war einfach nicht das Richtige. Genau aus diesem Grund war sie nicht mehr meine Frau“, verriet Tyson in einem Interview.

Tauben waren seine Flucht

Auch wenn Mike „Iron“ Tyson als knallharter Typ rüberkommt, hat er tatsächlich ein weiches Herz. Zumindest, wenn es um seine geliebten Tauben geht. Schon als kleines Kind hielt er die Vögel als Haustiere in New York. „Ich liebe Tauben, seit ich neun Jahre alt bin. Sie waren meine Flucht. Ich war fett und hässlich. Kinder haben mich die ganze Zeit gemobbt. Mein einziges Glück waren Tauben“, so der 55-Jährige.

Schon vor seiner Ex-Freundin hatte es jemand auf seine Tiere abgesehen. Die Person wollte Tyson provozieren, indem sie eine seiner Tauben mit bloßen Händen tötete. „Dieser Typ hat meiner Taube den Kopf abgerissen. Es war das erste Ding, das ich in meinem Leben geliebt habe“, erklärte er in einem Interview. „Es war das erste Mal, dass ich jemanden geschlagen habe.“

Ob er sich insgeheim dazu entschlossen hat, eine Profi-Boxer-Karriere anzustreben, um seine Tauben verteidigen zu können?!