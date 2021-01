Eine Veränderung kann jeder von Zeit zu Zeit gebrauchen. Bei manchen Sternzeichen wird 2021 deshalb ein sehr überraschendes Jahr – ob positiv oder negativ wird sich zeigen.

Denn diese drei Tierkreiszeichen erleben in diesem Jahr eine große Veränderung:

Krebs

Manche vergebene Krebse werden sich 2021 trennen. Denn ihre immer wieder wechselnden Stimmungen und Anhänglichkeit machen ihren Partner nicht mehr ganz so glücklich. In den vergangenen Monaten hat der Krebs bereits gemerkt, dass etwas nicht stimmt und wird deshalb immer unruhiger. Im neuen Jahr zieht der Krebs deshalb einen Schlussstrich, um endlich neu durchzustarten. Sich zu trennen scheint für ihn der beste Ausweg zu sein, denn er braucht endlich wieder mehr Zeit für sich. Diese Veränderung scheint im ersten Moment negativ, doch der Krebs wird sich davon wieder erholen und startet 2021 voll durch.

Zwillinge

Für Zwillinge tun sich 2021 einige Möglichkeiten auf, die vor allem das Konto freuen. Diese Veränderung macht aber nicht nur finanziell 2021 zu einem echten Gewinn. Denn Zwillinge fühlen sich dadurch wertgeschätzt und werden dadurch noch ehrgeiziger, als sie es schon waren. Denn endlich macht sich die harte Arbeit bezahlt und auch bei den Finanzen bemerkbar. Im neuen Jahr wird der Zwilling reich beschenkt und die vielen Überstunden tragen endlich Früchte – möglicherweise in Form einer Gehaltserhöhung, einer Beförderung oder in Form eines fetten Bonus. Es regnet jedenfalls Kohle!

Stier

Stiere sind nicht gerade dafür bekannt, impulsive Entscheidungen zu treffen oder sich Hals über Kopf zu verlieben. Und dennoch kann es passieren, dass dieses Sternzeichen im neuen Jahr einer ganz besonderen Person begegnet, die sie ihre bisherigen Prinzipien hinterfragen lässt. Doch zu lange sollte sich der Stier mit der Entscheidung, ob das nun gut oder schlecht ist, nicht Zeit lassen, denn so plötzlich die Chance auf die große Liebe gekommen ist, so schnell kann sie auch wieder verschwinden. Nutze die Chance auf eine Veränderung in deinem Liebesleben!