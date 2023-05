Einen eher ungewöhnlichen Ort für ein Liebesspiel hat sich ein Paar aus Deutschland ausgesucht. Denn die beiden hatten in ihrem Auto Sex, während sie gerade an einer roten Ampel standen. Die alarmierte Polizei war sichtlich überrascht von dem Anblick im Inneren des Fahrzeuges.

Zu seiner Verteidigung erklärte das Paar, dass das Verlangen nacheinander einfach zu stark war.

Ungewöhnlich lange Rotphase: Paar fällt im Auto übereinander her

In Erfurt musste die Polizei zu einem außergewöhnlichen Einsatz ausrücken. Beamten ist ein Auto aufgefallen, das mitten in der Nacht für eine ungewöhnlich lange Zeit an einer roten Ampel stand und dessen Scheiben stark beschlagen waren. Als sie sich dem Fahrzeug näherten, waren sie sichtlich überrascht. Denn im Inneren des PKWs befand sich ein Paar, das gerade mitten im heißen Liebesspiel war.

„Die Zwei waren von der Situation sichtlich peinlich berührt“, schilderte einer ein Sprecher der Thüringer Landespolizei in einem offiziellen Statement. Der Grund für die „Sexy Time“ im Auto: ihre Lust, die sich nicht mehr zügeln ließ. „Sie berichteten, dass sie ihr Verlangen aufeinander nicht mehr länger zurückhalten konnten“, so der Sprecher. Doch warum ausgerechnet an einer roten Ampel? Wie die beiden, die in flagranti beim Liebesspiel erwischt wurden, zu ihrer Verteidigung sagten, dachten sie, die Ampel sei kaputt. Denn sie schaltete einfach nicht auf Grün um. Diese Wartezeit nutzen die beiden Schwerverliebten offensichtlich gut.

„Kuriosester Einsatz, den ich je hatte“

Den wahren Grund für die rote Ampel konnte die Polizei schnell ermitteln. Denn offenbar hat das Pärchen die lange Rotphase selbst ausgelöst. Der Fahrer ist bei dieser sogenannten bedarfsgesteuerten Ampel viel zu weit nach vorne gerollt. Somit erkannte diese den wartenden PKW nicht und zeigte ein dauerhaft rotes Licht an.

Wie einer der Beamten gegenüber der Bild berichtete, werde er diesen Einsatz wohl niemals vergessen. „Es war der kurioseste Einsatz, den ich in meiner Laufbahn je hatte“, so der Polizist. Er und sein Kollege näherten sich mit leisen Schritten dem Fahrzeug, nicht ahnend, was die darin erwarten würde. Als die relativ harmlose Situation schließlich ersichtlich war, zeigten die Beamten Respekt vor dem Paar in Action. „Wir haben an die Scheibe geklopft und den Insassen dann noch kurz Zeit gegeben, sich anzuziehen“, so der Polizist.

Ganz ohne Konsequenzen ist das Pärchen jedoch nicht davongekommen. Denn der Lenker musste ein geringes Verwarngeld bezahlen, bevor er und seine Liebste ihre Fahrt fortsetzten konnten. Glück für den Fahrer: Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit (2:30 Uhr) haben die beiden immerhin den Straßenverkehr nicht aufgehalten und sind die ganze Zeit über alleine an der roten Ampel gestanden.

Ist Sex im Auto überhaupt erlaubt?

Ja, aber nicht überall. Denn wer sich an einem Ort befindet, an dem man dabei gesehen wird, riskiert tatsächlich eine hohe Geldstrafe oder sogar ein Jahr Gefängnis. Hier kommt nämlich Paragraf 183a des Strafgesetzbuches „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ zum Tragen. Wer sich jedoch an einem abgelegenen Ort befindet und dafür sorgt, dass man nicht ins Wageninnere blicken kann, der sollte ungestraft davon kommen.