Alle Fans fragen sich derzeit: Sind Selena Gomez und Drew Taggart ein Paar? Schon seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche gewaltig. Nun sind neue Turtel-Bilder von der Schauspielerin und dem „The Chainsmokers“-Sänger aufgetaucht. Und fest steht: die zwei scheinen ganz schön vertraut miteinander zu sein.

Ganz so eindeutig scheint Sels Beziehungsstatus derzeit allerdings nicht zu sein.

Selena Gomez und Drew Taggart spazieren Hand in Hand durch New York

Ist Selena Gomez frisch verliebt? Schon seit einigen Tagen wird ganz schön viel über den derzeitigen Beziehungsstatus der Sängerin gemunkelt. Der Grund: Ein Insider verriet Anfang letzter Woche gegenüber US Weekly, dass Selena Gomez und Drew Taggart eine zwanglose Beziehung führen. Die beiden sollen laut der Quelle „eine Menge Spaß miteinander haben“. Weiter plaudert diese aus: „Selena kann kaum die Finger von ihm lassen.“ In dem Bericht heißt es außerdem, dass sie gar nicht erst versuchen, ihre Romanze geheim zu halten. Und wie neue Fotos der zwei Stars nun beweisen, dürfte der Insider hierbei tatsächlich die Wahrheit gesagt haben.

Neueste Paparazzi-Bilder, ebenso von US Weekly veröffentlicht, zeigen die Schauspielerin und den Musiker am Wochenende bei einem Date in New York City. Dass es sich dabei nicht nur um ein Treffen zweier Freunde handeln dürfte, ist anzunehmen, schließlich halten die beiden Lovebirds beim Schlendern durch den Abend sogar Händchen. Generell wirken die zwei sehr verliebt und vertraut miteinander. Ist Selena Gomez damit nun tatsächlich vom Single-Markt?

Selena stellt auf Instagram klar: „Ich bin Single“

Ganz so eindeutig scheint die Sache dann doch wieder nicht zu sein. Denn auf die allerersten Spekulationen um ihren Beziehungsstatus antwortete der „Only Murders in the Building“ -Star kurz vor dem Auftauchen der Paparazzi-Bilder mit einem Schwarz-Weiß-Foto in ihrer Instagram-Story, zu dem sie schrieb: „Ich mag es zu sehr, alleine zu sein.“ Dazu postete sie den eindeutigen Hashtag #iamsingle. Demnach möchte es die „Same Old Love“-Interpretin mit dem Sänger wohl erstmal langsamer angehen lassen. Seit der Trennung von Justin Bieber im Jahr 2018 wurde es – abgesehen von einer kurzen Romanze mit The Weeknd – ziemlich ruhig um das Liebesleben der Sängerin.

Bild: @selenagomez / Instagram

Drew Taggart hingegen soll sich erst vor vier Monaten von dem Model Eve Jobs getrennt haben. Das Liebes-Aus des Musikers und der jüngsten Tochter von Steve Jobs erfolgte US-Medien zufolge völlig einvernehmlich. Zuvor war der Sänger unter anderem mit den Models Meredith Mickelson und Haley Rowe zusammen. Ob aus der Turtelei zwischen Sel und Drew nun tatsächlich mehr wird, wird sich zeigen.