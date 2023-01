In Brasilien hat eine Frau einen echten Rekord aufgestellt. Denn die 27-Jährige war mit einem sieben Kilo schweren Baby schwanger. Für eine normale Geburt war das Kind viel zu groß – das haben Ärzte nur durch Zufall bemerkt.

Glücklicherweise geht es Mutter und Baby nach einem Kaiserschnitt aber gut!

Sieben-Kilo-Baby stellt Rekord auf

Angerson Santos ist ein sehr besonderes Kind: Denn bereits bei seiner Geburt wog er sage und schreibe 7,328 Kilogramm und war ganze 59 Zentimeter groß. Zum Vergleich: im Durchschnitt ist das das Gewicht eines neun Monate alten Babys. Laut Medienberichten ahnte die werdende Mutter aus Brasilien wohl nicht, dass sie ein derartig großes Kind in sich trug. Denn sie besuchte in der 40. Schwangerschaftswoche eine Routineuntersuchung, um sich auf die Geburt vorzubereiten. Dabei staunten die Ärzte des Padre Colombo Krankenhauses in Amazonas State nicht schlecht.

Denn via Ultraschall erkannten sie, dass das Baby in ihrem Bauch sehr viel größer war, als herkömmliche Kinder kurz vor der Geburt. Fest stand, dass der kleine Angerson nicht auf natürlichem Weg geboren werden kann, sondern mittels Kaiserschnitt geholt werden muss. Bereits am nächsten Tag war es so weit und die Operation verlief glücklicherweise ohne große Komplikationen. Aktuell befindet sich das Baby noch in einem Inkubator, soll aber laut den Medizinern in stabilem Zustand sein und keine Anomalien aufweisen.

Babykleidung passt nicht

Um eine nicht ganz unwichtige Sache müssen sich Angersons Eltern jetzt aber noch kümmern: Die Babykleidung, die sie bereits vorab für das Neugeborene besorgt haben, ist viel zu klein. Daher hat das Krankenhaus jetzt auch eine Spendenaktion gestartet, die die junge Familie dabei unterstützen soll, Windeln und Kleidung für Babys im Alter von neun Monaten aufzutreiben.

Aus welchem Grund das Kind so groß ist, konnte man nicht gänzlich klären. Auf einigen brasilianischen sowie britischen Newsseiten spekuliert man jedoch, dass die Diabetes-Erkrankung der 27-jährigen Mutter ein Auslöser dafür sein könnte.

So viel wog das größte Neugeborene aller Zeiten

Mit dem über sieben Kilo schweren Angerson hat die Brasilianerin einen Rekord in ihrem Land gebrochen. Davor hielt diesen ein Kind, das im Jahr 2014 mit 6,74 Kilo und einer Größe von 57 Zentimetern auf die Welt gekommen ist. Geht es nach dem Guinness Buch der Rekorde, kann das jedoch noch um Längen übertrumpft werden! Denn das schwerste Baby, das jemals geboren wurde, stammt aus Aversa in Italien. Gewicht: 10, 2 Kilogramm.