Eine Geburt zählt für viele wohl zu den anstrengendsten Momenten im Leben. Stundenlang kann man schließlich in den Wehen liegen, bis man das Baby endlich in den Armen hält. Zeit, die viele TikToker vor allem für eines nutzen: Styling.

Denn online betonen viele: Birthing Makeup ist extrem wichtig!

„Get Ready With Me“ aus dem Kreißsaal

Es gibt viele Momente, in denen wir uns nach dem perfekten Glow sehnen. Auf einer Party, bei einem wichtigen Arbeitstermin oder beim Sonntagsbrunch mit den Mädels freuen wir uns doch immer, wenn das Make-up genau so sitzt, wie wir uns das wünschen. Doch wenn wir an die Geburt eines Babys denken, ist eine Schminkroutine ehrlich gesagt nicht das Erste, was uns in den Sinn kommt. Denn auf der Liste der Dinge, die man im Krankenhaus dabei haben muss, wäre Make-up wohl nicht ganz oben gestanden.

Doch wenn man durch TikTok scrollt, erkennt man: Make-up bei der Geburt wird immer mehr zum Must-Have. Denn zahlreiche Frauen posten online Videos von sich, die zeigen, wie sie sich für die Geburt ihres Kindes noch schnell fertig machen, schminken und die Haare stylen. Manche tun dies kurz bevor sie sich auf den Weg ins Krankenhaus machen; andere nutzen die Zeit zwischen den Wehen für ein kurzes Makeover. Wichtig ist nur: wenn das Baby da ist, sollte der Look perfekt sitzen.

Die TikTokerin Liridona Hoxha zeigt in einem „Get Ready With Me“-Video zwischen zwei Wehen etwa alle ihre sechs Schritte, die sie anwendet, um sich für die Geburt bereits zu machen: Und diese reichen von Primer über Augenbrauenwachs bis hin zu Highlighter.

Stars wie Heidi Montag verlassen sich dabei dann doch lieber auf professionelle Hilfe. Denn der Reality-Star postet im vergangenen November Videos von der Geburt ihres zweiten Kindes – und gibt dabei Einblicke in ihren „Hospital Glam“. Sie hat also eine ihrer Visagistinnen im Krankenzimmer dabei, die sie für die Geburt stylingtechnisch vorbereitet.

TikTok feiert Make-up-Routinen vor der Geburt

Gehört eine Make-up-Routine jetzt also genauso zu den Vorbereitungen wie der Anruf beim Krankenwagen oder das Packen der Krankenhaustasche? Die Nutzerinnen auf TikTok scheinen jedenfalls von dem Baby-Glow begeistert zu sein. „Ich beneide dich“, schreibt eine Userin zu dem Video von Liridona Hoxha. Andere erzählen auch, dass sie ähnliche Rituale hatten. „Als ich meine erste Wehe gespürt habe, bin ich unter die Dusche gehüpft, damit ich mir danach noch meine Haare föhnen konnte“, schreibt eine Userin. „Man muss ja einen guten ersten Eindruck machen“, betont eine andere.

Warum genau die Frauen auf einen Glow und das entsprechende Styling setzen, ist übrigens unterschiedlich. Viele in den Kommentaren betonen jedoch, dass die zahlreichen Fotos und Aufnahmen, die am Tag der Geburt vermutlich gemacht werden, wohl sicher eine Rolle spielen. „Die Fotos von der Geburt werden so gut aussehen!“, schreibt etwa eine Userin. Andere betonen, dass sie auch die Styling-Tipps hätten befolgen sollen. „Ich wünschte, ich hätte die Zeit dazu gehabt. Ich sah total scheiße aus und hasse es heute, mir die Fotos anzusehen. Aber meine Kinder sind wunderschön“, schreibt eine Frau.

Eine Entscheidung, die andere Userinnen auch kritisieren. Sie betonen, dass Fotos eindeutig nicht die Priorität bei der Geburt sein sollten und die Videos auch ein unrealistisches Bild von der Geburt vermitteln könnten. Schließlich sieht nun wirklich nicht jede so glamourös aus, wenn sie gerade ein Kind zur Welt bringt. „Ich war total verschwitzt, das Make-up hätte nie gehalten“, schreibt eine Person, während andere von Kotzanfällen und durchschwitzten Kleidern schreiben. Viele betonen: solche Videos üben nur noch mehr Druck auf Frauen aus, immer perfekt auszusehen. „Vielleicht bin ich ja altmodisch, aber ich finde der erschöpfte Blick bei den Geburtsfotos gehört einfach dazu und gibt dem ganzen auch eine andere Bedeutung, wenn man sich zurückerinnert, wie viel man durchgestanden hat, um ein Mini-Me zur Welt zu bringen.“

Weg zur Entspannung oder mehr Druck auf Frauen?

Geht es also wirklich nur darum, gut auszusehen und tolle Fotos für Instagram und Co zu haben? Und sorgen diese Videos für noch mehr Druck auf Frauen, sogar bei der Geburt top gestylt zu sein. Nicht ganz. Schließlich sagt keine Frau in dem Video, dass andere es ihnen gleich machen sollte. Stattdessen betonen auch viele in den Kommentaren den Wohlfühlfaktor, den sie durch ihr Styling in den Prozess der Geburt einbauen wollen. Und so eine Make-up-Routine kann schließlich auch eine gute Ablenkung sein, ganz besonders, wenn man schon lange auf das Baby wartet.

„Als Krankenschwester kann ich nur sagen, mich würde es glücklich machen, wenn meine Patientin so entspannt, ruhig und gut gelaunt wäre“, schreibt eine Frau unter das Video von Heidi Montag. „Mich zu schminken, entspannt mich“, kommentiert eine andere. Und Entspannung ist wohl wirklich die eine Sache, die jede Person mitten in der Geburt braucht. Ob man das über Make-up, Atemübungen oder lautes Schreien erreicht, bleibt dann wohl jeder selbst überlassen.

Aber eines wollen wir zum Schluss dann doch noch betonen: Letztendlich ist es vollkommen egal, wie jemand bei der Geburt aussieht. Wer daran Freude hat, sich zu schminken – go for it. Eine Erwartung sollte es aber auf gar keinen Fall werden. Schließlich wird da gerade ein Baby zur Welt gebracht – und das ist nicht nur anstrengend, sondern auch ziemlich zehrend und ultra emotional. Da muss man wirklich nicht top gestylt sein. Die ersten Tränen (oder Schweißtropfen) werden das Make-up ohnehin zerstören! Und ganz ehrlich: Die meisten werden auf den Bildern wohl ohnehin eher auf das Baby achten 😉