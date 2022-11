Gäbe es nur ein Sofort-Heilmittel, wenn wir am Vortag mal wieder zu tief ins Glas geblickt haben, würde das Feiern definitiv mehr Spaß machen. Laut TikTok gibt es das tatsächlich! Eine indische Userin verrät nämlich ihre ultimative Hangover-Cure.

Das Beste: Sie ist super einfach nachzumachen.

Dieser Drink soll wirklich gegen einen Hangover helfen

Im Netz findet man unzählige Tipps, um einem Hangover zu entgehen oder ihn wenigstens einigermaßen zu überstehen. Von salzigem Essen bis hin zu Aspirin ist alles mit dabei. Doch ob das wirklich hilft – darüber lässt sich streiten! Eine TikTokerin verspricht jetzt allerdings, den ultimativen Drink zu haben, mit dem ein Kater keine Chance hat. Auf ihrem Account teilte sie (@DesiGirlEatsTheWorld) kürzlich das Rezept von einem indischen Getränk, dass es wirklich in sich haben soll.

Gerade mal vier simple Zutaten sollen laut dem Video dafür sorgen, dass man den Alkohol am nächsten Tag nicht mehr im Körper spürt. Alles, was ihr benötigt:

Sprudelndes Wasser

Kokoswasser

Limette

Schwarzes Salz

Zuerst füllt die TikTokerin ungefähr einen halben Liter sprudelndes Wasser in ein Glas. Danach fügt sie noch etwas Kokoswasser hinzu. Anschließend kommt die Limette an die Reihe. Diese wärmt sie für etwa zehn Sekunden in der Mikrowelle auf, damit sie weich wird und sich leichter ausdrücken lässt – davon nimmt sie etwas weniger als die Hälfte. Zum Schluss fügt sie noch einen kleinen Teelöffel schwarzes Salz hinzu und mischt alles gründlich durch.

Schwarzes Salz mit antioxidativen Eigenschaften

In dem Video spricht die Userin zwar nicht und fügt auch keine Beschreibung der Zutaten hinzu – doch in den Kommentaren antwortet sie, dass das Pulver, dass sie ebenso in ihr Getränk mixt, schwarzes Salz (auch bekannt unter Kala Namak) sei. Das Gewürz ist vor allem in Indien für seine antioxidativen Eigenschaften bekannt.

Denn das Salz enthält wichtige Mineralien wie Eisen, Kalzium und Magnesium. Laut den Einheimischen habe das Gewürz viele therapeutische Vorteile. Es soll außerdem Sodbrennen lindern, die Verdauung anregen und den Blutdruck senken. Deshalb wird es auch gerne mal in der ayurvedischen Küche verwendet. In unseren Breitengraden ist das Kala Namak in Fachmärkten, Reformhäusern und ausgewählten Lebensmittelgeschäften erhältlich.

Es lohnt sich also definitiv, diesen berühmt-berüchtigten Hangover-Drink auszuprobieren!