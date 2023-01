Chrissy Teigen und John Legend sind wieder Eltern geworden. Das gab der Sänger am Wochenende bei einem privaten Konzert bekannt.

Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder.

Baby von Chrissy Teigen & John Legend ist da

Bei einem Privatkonzert hat der „All of Me“-Interpret am Freitagabend stolz verraten, dass er wieder Vater geworden ist. Das zeigen gerade einige Fan-Videos und Postings in den sozialen Medien. „Ich möchte euch ein kleines Geheimnis wissen lassen“, sagte der 44-Jährige, während er am Klavier saß und spielte. „Wir haben heute Morgen ein kleines Baby bekommen“, verkündete er anschließend voller Freude.

„Was für ein gesegneter Tag“, sagte er. Er fühle sich energiegeladen. Und das, obwohl er, wie das „People“-Magazin berichtet, nicht viel Schlaf bekommen und sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht habe. Auf ihren Instagram-Accounts ist aber noch nichts von der frohen Botschaft zu sehen.

@johnlegend just told us he had a baby this morning #congratulations — astonfenly (@astonfenly) January 14, 2023

Chrissy Teigen: „Abtreibung, um mein Leben zu retten“

Der Sänger und das Model haben bereits zwei gemeinsame Kinder – ihre 6-jährige Tochter Luna und ihren 4-jährigen Sohn Miles. Im Jahr 2020 erwartete Chrissy ein drittes Kind. Allerdings verlief die Schwangerschaft nicht ohne Komplikationen. Sie verlor das Kind und sprach damals von einer Fehlgeburt. Während einer Rede beim „A Day of Unreasonable Conversation“-Gipfel im September 2022 offenbarte die 37-Jährige jedoch, dass sie das Kind habe abtreiben lassen müssen.

Das sei ihr erst bewusst geworden, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA vergangenen Juni das liberale Abtreibungsrecht gekippt hatte. Denn damals habe sie nicht so richtig realisiert, was geschehen war. „Nach der Hälfte der Schwangerschaft war klar, dass es nicht überleben würde und ich auch nicht, wenn ich nicht medizinisch eingreifen würde", erzählte sie bei dem Gipfel.