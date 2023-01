Tag drei im Dschungelcamp und die Situation eskaliert einmal mehr. Denn von einem friedlichen Camp fehlt mittlerweile jede Spur. Ausgerechnet die entspannte und ausgeglichene Jana Urkraft sorgt für einen Riesenstreit.

Für Tessa und Cosimo wird die Situation allerdings auch ziemlich beschissen.

Dschungelcamp 2023: Riesenstreit an Tag 3

Es brodelt im Dschungelcamp! Und nein, wir meinen nicht die mittlerweile laut knurrenden Mägen oder die Verdauungsprobleme einiger Kandidat:innen, sondern die Stimmung. Denn auch, wenn Folge drei friedlich und lustig anfängt, es kommt zur Reality-TV würdigen Eskalation.

Aber zurück zum Anfang. Denn während die meisten Campbewohner:innen noch schlafen, beschließt Djamila kurzerhand, dass sie gerne unsere neue Lieblingskandidatin werden will. Sie spricht nämlich offen über ihre Schönheits-OPs und gesteht ungeniert: bei der letzten Lippenaufspritzung kurz vor Campbeginn hat sie es doch ein biiiisschen übertrieben. Aber: „Ich bin immer so: hau rein“, lacht die Kandidatin und gesteht, dass frisch aufgespritzte Lippen bei einem Flug ganz schön nervenaufreibend sind. „Beim Fallschirmsprung hier, dachte ich, oh, was passiert mit meinen Lippen, mit dem ganzen Druck da oben. Dann komm ich unten an und dann sind meine Lippen weg!“ Eine Angst, die zum Glück nicht eingetreten ist.

Diese Selbstironie ist zu geil. ❤️#ibes2023 — StreuselkuchenmitSahne (@Streuselkuche11) January 15, 2023

Djamila wird zur Detektivin

Stattdessen hat Djamila Zeit, sich den wichtigen Fragen im Camp zu widmen: Wo sind die Krötenmikrophone? Denn sie ist sich sicher: irgendwo hinter ihrem Bett hat die Produktion Mikros (oder meint sie etwa Lautsprecher?) aufgestellt, die Krötensounds abspielen. Denn die tierischen Geräusche kommen ihr suspekt vor. Als großer Columbo-Fan betont sie: „Ich lass mich nicht verarschen“. Woher sollen die Geräusche denn sonst kommen.. in einem Camp.. mitten im Dschungel… umgeben von Tieren? Tja, sieht so aus als würde diese Untersuchung noch eine Weile dauern.

Denn es gibt noch andere wichtige Dinge zu besprechen. Während Jana nämlich versucht, Gigi das Rauchen mit ihrer Urkraft abzugewöhnen, ist dieser nur wenig begeistert und kann die ballförmige Energie zwischen seinen Händen einfach nicht spüren. Dass das „Zaubergirl“ ihn mit ein paar Atemübungen vom Rauchen abbringt, kann er sich nicht vorstellen. „Ich glaube, die hat bisschen zu viel Harry Potter geguckt“, ist sich der Reality-Star sicher. Statt sich der Urkraft zu widmen und vielleicht der nächste Zauberschüler zu werden, widmet er sich lieber einem spontanen Dance-Battle mit Cosimo (wer von euch hatte das eigentlich auf seiner 2023-Bingokarte? Wir auf jeden Fall nicht).

Shitstorm-Ekelprüfung für Tessa und Cosimo

Aber auch in der dritten Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ gibt es ernstere Themen. Cosimo spricht von seiner Spielsucht, Tessa beschreibt ihr Leben mit Bipolarität und Papis erklärt, dass er kaum über seinen Vater spricht. Und Claudia? Tja, sie und Verena lachen im Sekundentakt über Dinge, die wir als Zuseher:innen wohl einfach nicht sehen (oder nicht ganz so lustig finden).

Doch bevor wir das Geheimnis der anstrengenden Lachanfälle erfahren, geht es in die „Shitstorm – Die letzte Spülung“-Dschungelprüfung. Nach ihrer Performance in der ersten Dschungelprüfung war wohl kaum jemand überrascht, dass Tessa erneut antreten muss. Aber keine Sorge, dieses Mal bekommt sie Unterstützung. Und zwar von Cosimo.

Die beiden müssen sich einem Shitstorm stellen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. In der wohl ekelhaftesten öffentlichen Toilette seit den Festival-Dixi-Klos müssen die beiden ein Kreuzworträtsel lösen – und dabei abwechselnd die Buchstaben nennen. Die Schwierigkeit: keiner von beiden darf die Lösungen vorab sagen – und die Buchstaben müssen mit Referenzwörtern erklärt werden (also zum Beispiel U wie Ute). Liegt einer von beiden daneben, bekommen beide eine Dusche aus braunen Substanzen, von denen wir lieber nicht wissen wollen, was genau drinnen ist (Schleim, Innereien, Melasse, Kakerlaken, Maden und Federn reichen als Beschreibung wohl).

Bild: RTL

Und sagen wir mal so: richtig gut läuft es nicht. Nicht nur, weil der aktuell amtierende Präsident zur Extremherausforderung wird, sondern auch, weil Cosimos lautes Kreischen schon fast die Schallmauer durchbricht. Doch obwohl er so klingt, als wäre er gerade im gleichen Raum mit Chucky der Mörderpuppe und Samara aus „The Ring“, will Cosimo weitermachen. Ganz zum Leidwesen von Tessa, die die meiste Zeit der Prüfung mit dem Satz „brechen wir ab“ verbringt. Doch Cosimo betont „ein Stern ist eine Blamage“ und erinnert sich wohl an die mahnenden Worte von Gigi, der klar machte: mit weniger als drei Sternen brauchen die beiden gar nicht zurück ins Camp kommen.

Dschungelcamp-Prüfung: Zwei Sterne und ein legendärer Satz

Nach Hürden bei Wörtern wie Rhythmus und Hygiene holen die beiden letztlich zwei Sterne – und sehen aus, „wie ausgeschissene Zombies“ (nicht unsere Worte – dafür müssen wir Cosimo danken). Ein solides Ergebnis, das trotzdem zu einer kleinen Eskalation führt. Denn die frierende und in braunen Schleim getunkte Tessa will nicht auf Interviews oder Cosimo warten – und stürmt alleine Richtung Camp – und vor allem Richtung Badeteich. Doch bevor wir überhaupt analysieren können, ob sie dafür von der Produktion abgestraft werden müsste, hält uns Cosimo seinen blanken Hintern in die Kamera. Dieses Thema wird wohl ein anderes Mal geklärt.

Schließlich bleibt auch keine Zeit für Analysen, denn die große Eskalation wartet. Und dieses Mal geht es um … Edamame? Tja, es wurde schon um weniger gestritten. Und dass Tessa und Jana als Veganerin beziehungsweise Vegetarierin Edamame nur für sich bekommen, gefällt Verena eben absolut nicht. Sie lästert also unverblümt darüber, dass sie in dieser Situation geteilt hätte (auch, weil ihr Krokodilfleisch einfach nicht zusagt). Auch wenn sie betont, dass „fünf Bohnen“ sie eh nicht weiterbringen würden, stört sie die Haltung von Tessa und Jana. Doch die beiden beharren darauf, dass das nun einmal die Regeln sind.

Streit zwischen Jana und Verena

Ein Stichwort, dass für Verena – die mit dem Ex-Dschungelkönig und King of the Regels Marc Terenzi zusammen ist – wohl das Fass zum Überlaufen bringt. Denn sie betont: Jana hält sich so gar nicht an die Regeln, alleine schon, weil sie ständig alleine meditiert oder andere Übungen in der Natur macht. Was folgt sind ein paar Minuten passiv-aggressive Zickereien, die nicht wirklich zu einem Ergebnis kommen, außer „lass uns darüber schlafen“.

Sieht also nicht so aus, als wäre hier das letzte Wort schon gesprochen. Der einzige, der in dieser Situation erwachsen handelt, ist übrigens Papis. Denn während die beiden sich zoffen, füttert er die Campbewohner wie ein richtiger Campvater mit einem Löffel.

Ahja und müssen wir es eigentlich noch erwähnen: Tessa muss auch in der heutigen Dschungelprüfung antreten. Dieses Mal mit Gigi an ihrer Seite. Ob der nach den Zaubereinheiten von Jana vielleicht einen magischen Vorteil hat?

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL ab 22:15 Uhr. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.