Aktuell haben wir wieder mal eine Phase hinter uns, in der der Mond besonders heftige Auswirkungen zu haben scheint. Das kann von Schlaflosigkeit bis hin zu übertriebenem Tatendrang reichen. Welche Sternzeichen besonders mondfühlig sind, verraten wir euch hier.

Das muss nicht immer etwas Schlechtes sein!

Stier

Auch wenn es der Stier oft nicht wahrhaben will, hat der Mond doch größere Auswirkungen auf ihn, als ihm lieb ist. Besonders zu Phasen des Vollmonds hat das Sternzeichen daher mit Schlaflosigkeit und erhöhter Gereiztheit zu kämpfen. Bisher hat der Stier immer eine andere Erklärung für sein Verhalten gesucht. Doch langsam aber sicher muss er sich einfach eingestehen, dass er zu jenen Sternzeichen zählt, die besonders mondfühlig sind. Beim nächsten Vollmond am besten auf eine Art und Weise auspowern, die frei und gleichzeitig müde macht.

Zwilling

Zwillinge gelten im Allgemeinen als besonders neugierig Sternzeichen. Kein Wunder also, dass sie auch extrem mondfühlig sind und jede einzelne Schwingung des Himmelskörpers sofort wahrnehmen. Für das Tierkreiszeichen ist das, je nach Mondphase, die perfekte Gelegenheit, um zahlreiche neue Dinge auszuprobieren und damit auch ihre Neugierde zu stillen. Zwillinge schöpfen besonders viel Kraft aus dem Mond und sehen diesen als Werkzeug an, um über sich hinauszuwachsen.

Krebs

Der sensible Krebs hat die Gabe, sich nicht nur in sein Umfeld richtig tief hineinzuversetzen und zu verstehen, was andere fühlen. Auch der Mond löst in dem Tierkreiszeichen bestimmte Gefühle aus. Viele Krebse wissen, welche Dinge sie an welchen Mondphasen unbedingt tun sollten und was sie um alle Fälle vermeiden müssen. Nicht selten kommt es daher auch vor, dass Krebse ihren kompletten Alltag nach Mondphasen planen. Bisher konnten sie sich dabei nahezu immer auf ihr Gefühl verlassen.