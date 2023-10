Die Gerüchteküche rund um die angebliche Beziehung zwischen Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce ist mittlerweile nicht mehr nur am Brodeln, sondern regelrecht am Kochen. Am Wochenende besuchte die „Cruel Summer“-Interpretin ein weiteres Football-Spiel ihres neuen Lovers.

Dabei kam sie in Begleitung von unzähligen Hollywoodstars!

Großes Staraufgebot bei NFL-Game in New York

Es sieht ganz so aus, als würde Taylor Swift ihr Wochenende weiterhin in Stadien verbringen. Allerdings nicht, wie bisher, als Hauptact auf der Bühne, sondern als jubelnder Fan auf der VIP-Tribüne. Der Grund dafür ist Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce. Zwischen der Sängerin und dem 33-jährigen NFL-Superstar soll es nämlich heftig gefunkt haben. Erst vergangene Woche fieberte Swift in der Kelce-Family-Lounge im Heimstadion der Chiefs mit ihrem neuen Lover mit – und das an der Seite von Travis‘ Mutter! Offenbar bringt die Anwesenheit von TayTay der Mannschaft großes Glück, denn sie durften sich über einen Sieg freuen.

Auch am gestrigen Sonntag kam Taylor ihrer Funktion als Glücksbringerin wieder voll nach. Denn auch dieses Spiel konnten die Chiefs für sich entscheiden. Diesmal kam die 33-Jährige sogar mitsamt einer hollywoodreifen Unterstützung ins Stadion nach New York. Denn sowohl ihre beiden Freundinnen Blake Lively und Sabrina Carpenter, sowie Ryan Reynolds und Hugh Jackman wollten sich das NFL-Game offenbar nicht entgehen lassen und jubelten gemeinsam mit Swift von der Tribüne.

Beziehung noch nicht offiziell bestätigt

Während die halbe Welt unbedingt wissen möchte, was nun wirklich zwischen den beiden Superstars läuft, hüllt sich Taylor Swift momentan noch in Schweigen und lässt ihre Fans über ihren aktuellen Beziehungsstatus spekulieren. Bei Travis sieht es da schon ganz anders aus. In seinem Podcast, den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason führt, sprach er kürzlich über das Phänomen Taylor Swift.

In der neuen Folge seines Podcasts „New Heights“ kommen Travis und sein Bruder Jason irgendwann auch auf Taylor Swift zu sprechen. „Wir müssen darüber reden“, startet Jason das Gespräch über die Popikone. Der 33-jährige Sportler verrät gleich zu Beginn, dass sich durch Taylor bei ihm nun manche Dinge verändert haben. So belagern inzwischen Paparazzi sein Haus. Das war vor der angeblichen Romanze mit der Sängerin offenbar nicht der Fall.

Dann aber fängt er an zu schwärmen. „Shoutout an Taylor, dass sie da war. Das war ganz schön mutig!“, stellt der Tight-End-Spieler fest. Offenbar hat die Sängerin mächtig Eindruck hinterlassen: „Ich fand es einfach großartig, wie jeder in der Suite nur Gutes über sie gesagt hat. Die Freunde und die Familie. Sie sah toll aus, alle sprachen in den höchsten Tönen von ihr und obendrein lief der Tag für die Chiefs-Fans perfekt“, sagt Travis weiter.

Diesen Impact hat Taylor Swift auf die NFL

Doch Taylor und Travis sind nicht die einzigen, die das weltweite Interesse aufgrund der Datinggerüchte auf sich gezogen haben. Die Anwesenheit der Sängerin bei den Football-Spielen hat große Auswirkungen auf die NFL. So hat sich der Verkauf von Travis Kelces Trikot, seit er mit Taylor Swift in Verbindung gebracht wurde, um 400 Prozent gesteigert. Zudem ist auch der Ticketverkauf massiv angestiegen – dementsprechend haben sich auch die Preise für die Karten nahezu verdoppelt.

Ein weiteres interessantes Phänomen: Seit Taylor Swift beim Game der Chiefs mit dabei war, hat die Anzahl der weiblichen Stadionbesucher im Alter zwischen 18 bis 49 Jahren um ganze 63 Prozent zugenommen, im Vergleich zur Woche davor, wie Reuters berichtet.